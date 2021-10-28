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28 October 2021

Столичная мэрия проследит за численностью и перемещениями граждан по мобильникам

Власти Москвы хотят анализировать данные мобильных операторов о «радиосигнальных событиях» сотовых телефонов, исключая модемы, планшеты и другие подобные устройства.

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы разместил на сайте госзакупок тендер на «Оказание услуг по предоставлению регулярных и дополнительных статистических отчетов по численности и динамике перемещения населения в 2021-2022 годах». Стоимость заказа 405 410 898,28 рублей.

Как пишет Telegram-канал «Можем объяснить», первым обративший внимание на закупку, в мэрии хотят анализировать данные мобильных операторов о «радиосигнальных событиях» сотовых телефонов, исключая модемы, планшеты и другие подобные устройства. На основе полученной информации будут создаваться регулярные статистические отчеты о «трудовой маятниковой миграции», изменении плотности населения, динамики перемещений, зонах притяжения, а также о количестве туристов.

В документе приводится таблица «Виды регулярных статистических отчетов, предоставляемых в каждом отчетном периоде», где указано, что в регулярном статистическом отчёте должны быть приведены:

  1. Изменение численности населения
  2. Изменение плотности населения
  3. Динамика перемещения населения
  4. Матрица корреспонденций дом – работа
  5. Зоны притяжения – станции метро
  6. Динамика численности населения с социально-демографическими характеристиками по дням
  7. Изменение численности туристов с распределением их по территориям ночевки

По мысли заказчика, всё это должно повысить «эффективность реализации публичных функций органами исполнительной власти», «оптимизировать процессы принятия решений» в различных сферах и помочь с «оперативными городскими задачами».

Окончание подачи заявок — 29.11.2021 г.

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