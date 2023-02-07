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7 February 2023

Индия заблокировала более 200 китайских мобильных приложений

Правительство этой страны методично ужесточает контроль над компаниями из Поднебесной.
Фото: defencexp.com

Китай вновь подвергся преследованиям при экспорте и импорте своих аппаратных и программных услуг со стороны Индии. Так, более 200 китайских приложений и веб-сайтов было заблокировано внутренними ведомствами Индии, сообщает Bloomberg. 

Некоторые из приложений были созданы индийскими разработчиками, однако власти подозревают их в передаче данных в Китай. 

В списке приложений и веб сайтов находятся 138 приложений для ставок и азартных игры, а также 94 приложения, предоставляющие кредитные услуги. 

Возможно, учитывая давно натянутые политические отношения между государствами, причиной введения ограничений стали интересы индийской нацбезопасности. В тоже время, после блокировки китайских приложений, цена на акции лидера цифровых платежей в Индии Paytm поднялись с небывалой скоростью на 20%, поэтому экономическую составляющую тоже не стоит отметать.

В начале недели Economic Times сообщил о решении индийских властей блокировать множество кредитных приложений и других сервисов, связанных с Китаем. 

Власти Индии не в первый раз прибегают к давлению на импорт и экспорт Китая, с каждым разом ужесточая контроль на технологической отраслью. Годом ранее власти Индии  рассматривали возможность запрета китайских телефонов, стоимостью ниже 150 долларов.

Индия блокировка Китай приложения

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