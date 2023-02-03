В ЕС рассматривают законопроект, который может запретить все ОС с открытым исходным кодом

Законопроект, рассматриваемый евродепутатами под весьма говорящим названием «Контроль чата», был подвержен резкой критике со стороны интернет-сообщества за возможность тотальной слежки над всем частным общением.

Одним из ключевых критериев закона является противоправность всех существующих операционных систем с открытым кодом, включая каталог open-source приложений для Android. В частности, услугами свободного ПО пользуются многие организации по всему миру, интернет-провайдеры и университеты.

Статья 6 закона требует, чтобы все «магазины программных приложений»:

Оценивали – позволяет ли каждая услуга, предоставляемая приложением, пользователям общаться между собой;

Проверяли – является ли пользователь старше или младше 17 лет;

Запрещали пользователям младше 17 лет устанавливать приложения для общения.

Не учитывая то, какие именно мессенджеры будут затронуты, этот закон несёт большие последствия для открытого ПО.



Если такой закон вступит в силу, то интернет-индустрию ждут масштабные изменения, включая потерю услуг свободного ПО, а также большого числа компьютеров и комплектующих, используемых для поддержания такого ПО. Чтобы соответствовать новым законодательным нормам, требуется отключение от всего вышеперечисленного, потому как серверам, предоставляющим ПО и обновления безопасности, невозможно будет отличить «слона от блохи». Все сервисы связи и мессенджеры, приложения для знакомств и игры могут быть заблокированы для пользователей, не достигших 17 лет. Причём большинство понимает — такая блокировка неэффективна, поскольку её легко обойти.

Однако политики, в свою очередь, заявляют, что прибегают к таким действия ради безопасности детей. Бенифициар законопроекта Илва Йохансон считает основной его целью разоблачение детской порнографии и заботу о детях, оправдывая таким образом грубое вмешательство в частную жизнь и тайну переписки.

Европейское интернет-сообщество обеспокоено принятием данного законопроекта. А известный VPN-сервис Mullvad призывает политиков отказаться от его принятия. Вдобавок ко всему, критики опасаются, что действия данного законопроекта могут использоваться для других видов слежки.