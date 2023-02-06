Путин подписал закон о сборе геномной информации у всех российских осужденных

Правоохранительные органы будут проводить обязательную регистрацию ДНК для осужденных, обвиняемых и подозреваемых, даже при административном аресте, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации.



Поправки внесены в Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в РФ» от 3 декабря 2008 г. Согласно тексту изменений, собирать пробы ДНК будут у подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также у тех, кто попал под административный арест.



Вместе с тем геномная информация может быть исключена из базы данных по заявлению осужденного или подозреваемого, если у него появляется право на реабилитацию. Аналогичное право будет и у лиц, попавших под административный арест – в случае отмены постановления по делу о правонарушении.

Прежде геномную регистрацию проводили только за тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следствия.



Законопроект был внесен на рассмотрение еще в 2020 году. Наряду с этим были отменены поправки депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного, который предлагал сузить круг лиц, у которых собирают данную информацию, обязав сдавать лишь тем, кто подозревался и обвинялся в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня его опубликования.





Депутаты, в свою очередь, могут теперь официально не сообщать некоторые данные в декларациях о доходах. Закон, подписанный Путиным, вступит в силу 1 марта и будет позволять публиковать декларации в обезличенном виде, это значит, что информация о доходах, расходах и об имуществе депутатов нижней палаты парламента и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных.

Изменения вносятся в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Власти объяснили такую инициативу «защитой персональных данных». Депутат Павел Крашенников также добавил, что многим депутам нет желания избираться на свои должности из-за нежелания оформлять декларации.

«Все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и т. п. — все остается для депутатов и сенаторов без изменения. Нет речи об уменьшении контроля», — утверждал один из авторов законопроекта, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



При этом, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вопрос о том, в каком виде публиковать декларацию — в анонимном или не анонимном — останется за конкретными депутатами.



Этот же закон содержит поправку, согласно которой муниципальные и региональные депутаты, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, не обязаны предоставлять декларации. Помимо этого, согласно документу, если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях шесть месяцев подряд, это может стать основанием прекращения его полномочий.

«Возникает вопрос: а если лицо было в статусе подозреваемого/обвиняемого и, не дай Бог, будет реабилитировано, то что с его данными? – рассуждает известный адвокат Калой Ахильгов. – Законопроект отвечает на этот вопрос так: тех, кто будет реабилитирован, будут удалять из базы. Ага, конечно. Отпечатки тоже удаляют. И, конечно, вызывает возмущение пункт про административно арестованных. Мало того, что у них берут отпечатки пальцев, так теперь в законе закрепляют обязанность сдавать образцы ДНК».

Юрист также напомнил, что сейчас геномная регистрация обязательна для осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений или за преступления на сексуальной почве:

«У нас всегда так – государство бежит впереди паровоза и пытается всех заклеймить: по аналогичной схеме подозреваемые/обвиняемые по экстремистским статьям вносятся в реестр Росфинмониторинга только лишь на основании постановления следователя. Ни суда, ни даже формального приговора не нужно. А потом, если оправдаешься, иди доказывай, что тебя надо удалять из всяких реестров. А удалят или нет – сами знаете».