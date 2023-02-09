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9 February 2023

Пограничные пункты России оснастят камерами с системой распознавания лиц

На новую систему видеонаблюдения выделят 830 млн рублей. Камеры планируется разместить на нескольких пунктах границы с Польшей, Литвой, Китаем и Казахстаном до 25 ноября текущего года.

Власти России планируют внедрить на границах с РФ новую систему распознавания лиц. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. На неё планируется выделить 830 млн рублей, а сами камеры должны будут поставить до 25 ноября текущего года.

Данная система будет применяться для идентификации водителей, автоматически анализируя изображения их лиц при въезде и выезде через пропускные пункты.  Системы видеоконтроля  планируется разместить на  границе с Польшей и Литвой («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»), Российско-Китайской границе («Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»), Российско-Казахстанской границе («Маштаково», «Орск», «Сагарчин»).

Директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев рассказал изданию «Можем объяснить» о сложной ситуацией с базой данных пересекающих границы РФ, заявив, что новая система будет более результативной и похожа на систему видеонаблюдения в Москве.  Михаил Климарев также отметил, что из-за нестабильной системы видеоконтроля, смогли свободно пересечь границу убийцы Дарьи Дугиной, а также некоторые оппозиционеры, в частности Мария Алехина из Pussy Riot, которая смогла сбежать из России, находясь под домашним арестом.

«Они же (власти) очень реакционные. У них было очень плохо с безопасностью и тем, как проверяют людей на границе. Со мной была подобная история: я нашел маленький пункт и перешел границу. Они указали, что я переехал границу с Литвой на автомобиле. Но я пересек границу с Украиной», — заявил Климарев.

Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией (был признан экстремистской организацией) добавил создателей системы распознавания лиц  список  причастных к разжиганию украинского конфликта . Ранее, по просьбам самих разработчиков,  их из списка убрали. Однако уже в октябре авторы цифровой слежки вновь появились в списке ФБК.

Ранее такая  система распознавания лиц, которую развивают с 2012 года,  применялась также для розыска и задержания мобилизованных в Мосвке. Вдобавок ко всему  данную систему планируют внедрить по всех регионах России.

152-ФЗ распознавание лиц слежка граница биометрия

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