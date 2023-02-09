Пограничные пункты России оснастят камерами с системой распознавания лиц

Власти России планируют внедрить на границах с РФ новую систему распознавания лиц. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. На неё планируется выделить 830 млн рублей, а сами камеры должны будут поставить до 25 ноября текущего года.



Данная система будет применяться для идентификации водителей, автоматически анализируя изображения их лиц при въезде и выезде через пропускные пункты. Системы видеоконтроля планируется разместить на границе с Польшей и Литвой («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»), Российско-Китайской границе («Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»), Российско-Казахстанской границе («Маштаково», «Орск», «Сагарчин»).



Директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев рассказал изданию «Можем объяснить» о сложной ситуацией с базой данных пересекающих границы РФ, заявив, что новая система будет более результативной и похожа на систему видеонаблюдения в Москве. Михаил Климарев также отметил, что из-за нестабильной системы видеоконтроля, смогли свободно пересечь границу убийцы Дарьи Дугиной, а также некоторые оппозиционеры, в частности Мария Алехина из Pussy Riot, которая смогла сбежать из России, находясь под домашним арестом.



«Они же (власти) очень реакционные. У них было очень плохо с безопасностью и тем, как проверяют людей на границе. Со мной была подобная история: я нашел маленький пункт и перешел границу. Они указали, что я переехал границу с Литвой на автомобиле. Но я пересек границу с Украиной», — заявил Климарев.



Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией (был признан экстремистской организацией) добавил создателей системы распознавания лиц список причастных к разжиганию украинского конфликта . Ранее, по просьбам самих разработчиков, их из списка убрали. Однако уже в октябре авторы цифровой слежки вновь появились в списке ФБК.

Ранее такая система распознавания лиц, которую развивают с 2012 года, применялась также для розыска и задержания мобилизованных в Мосвке. Вдобавок ко всему данную систему планируют внедрить по всех регионах России.