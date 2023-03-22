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Аналитика
22 March 2023

«Ростех» приобрел платформу для вычисления владельцев анонимных телеграм-каналов и будет предлагать эту услугу силовикам

Концерн, входящий в корпорацию «Автоматика» купил разработку у IT-компании T.Hunter ещё осенью 2021 года.

Государственная корпорация «Ростех» приобрела программу, которая может вычислять имена администраторов анонимных телеграм-каналов. Об этом сообщили издания The Bell и «Медуза».

Осенью 2021 года концерн «Автоматика» входящий в «Ростех» купил разработку петербургской IT-компании T.Hunter. Данная программа может устанавливать аккаунты администраторов и владельцев телеграм-каналов. 

Программный комплекс «Охотник» может устанавливать владельцев аккаунтов с помощью нейросети, которая исследует открытые источники данных: соцсети, блоги, форумы, мессенджеры, доски объявлений, блокчейны криптовалют, даркнет и госсервисы. Помимо этого, доступ к своим базам предоставляют силовики. Общее число интегрированных источников данных — свыше 700 единиц.

Программа может анализировать более трёх десятков идентификаторов: имён, никнеймов, адресов электронной почты, сайтов, доменов, криптокошельков, а также ключей шифрования. Далее, как утверждает источник, обнародуются данные по номеру телефона, геолокации и IP-адресу.

В планах «Ростеха» поставлять программный комплекс во «все департаменты МВД», а также «оперативно-технические подразделения ФСБ». Предположительно, стоимость системы оценивается в несколько сотен миллионов рублей. 

Курируют работы «Ростеха» по этому направлению директор по особым поручениям Василий Бровко и экс-сотрудник ФСБ Павел Селезнев (теперь вице-президентом госкорпорации по IT). Анализом телеграм-контента знанимается сотрудник АП Михаил Дудин, который был участников хакерской атаки на сайт Алексея Навального в 2021 году, а также бывший глава пресс-службы МВД и экс-начальник службы информации «Единой России» Павел Климовский.

Летом 2022 года по делу о вымогательстве у директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко и его жены Тины Канделаки администраторов телеграм-каналов задержали администраторов телеграм-каналов. В октябре того же года задержали коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главреда журнала «Татлер» Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева. Всем им приписывают вину за вымогательство 11 млн рублей у Главы «Ростеха» Сергея Чемезова за то, что удалили посты в телеграм-канале «Тушите свет».

Более того, за месяц до ареста администраторов канала «Тушите свет» в Ульяновске был задержан блогер Анатолия Спирин. По версии обвинения, блогер «вымогал 150 тысяч рублей» у Василия Бровко в обмен на удаление постов о Тине Канделаки.

 

Комментарий IT-эксперта «Роскомсвободы»:

«Для того, чтобы найти привязку конкретного аккаунта к конкретному номеру телефона, а там уже и реального человека, то приблизительные алгоритмы понятны. И каких-то неподъёмных в финансовом плане возможностей от подобных компаний, сотрудничающих с силовыми ведомствами, не требуется. 

Но в случае с определением владельцев каналов нельзя наверняка предположить реальных схем, не замешивая либо какую-то 0day-уязвимость в API Телеграма, либо сотрудничество с кем-то с административным доступом к серверам мессенджера.

Единственное, если говорить об «анонимных» каналах, к которым привязаны чаты, если у него не включена анонимность и в этом чате тоже, то определить его будет крайне легко любому школьнику. А вот так, чтобы для любого случайно выбранного нужно больше подробностей об алгоритме работы, чтобы что-то объективно говорить». 

 

анонимность Telegram Ростех деанон телеграм

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