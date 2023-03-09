Нужна юр.помощь?
Новости
9 March 2023

Высшая школа экономики подверглась кибератаке

В сеть слили два архива с личными данными студентов и выпускников, а также сотрудников вуза.

Хакеры выложили в публичный доступ два архива, в которых содержатся сканы паспортов студентов, выпускников и сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ).

В сеть утекли: списки сотрудников, у которых имеется отсрочка от мобилизации, дела абитуриентов магистратуры, логины и пароли для СЭД и к другим внутренним сервисам, а также много другой важной информации.

По сообщениям представителей ВШЭ, данные актуальны на март 2023 года. Злоумышленник дал понять, что это ещё не все данные и скоро может последовать продолжение слива. Такой итог вполне логичен, ведь украденные сведения содержат большое количество информации, которую можно использовать в для атак на инфраструктуру вуза.

В настоящее время ВШЭ занимается восстановлением работы университетских сервисов после кибератаки.

«Специалисты по информационной безопасности университета принимают все необходимые в этой ситуации меры. В скором времени нормальная работа университетских сервисов будет восстановлена, работы завершаются», — сообщается на портале вуза «Вышка для своих».

Сотрудники заявляют, что служба безопасности осуществляет меры для защиты студентов и сотрудников от новой возможной утечки данных. При этом представители ВШЭ уверяют, что данная утечка не повлияла на учебный процесс и он продолжается в обычном режиме. 

Вслед за утечками в ВШЭ в открытом доступе появились данные российских сервисов — междугороднего такси «Willway», бургерной «Farshburger» и образовательного форума для поступающих в вузы «Propostuplenie». Среди украденных данных были хешированные пароли, адреса электронной почты и телефоны клиентов. 

хакеры утечки Высшая школа экономики утечки данных Кибератаки

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Google One будет уведомлять своих пользователей в случае утечки данных
В LastPass поделились подробностями о своих киберинцидентах
«СберЛогистика» проверит информацию об утечке данных
«Чемпионом» по взломам до сих пор остаётся пароль 123456
Reddit сообщил о взломе и похищении хакерами внутренних документов
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности