Высшая школа экономики подверглась кибератаке

Хакеры выложили в публичный доступ два архива, в которых содержатся сканы паспортов студентов, выпускников и сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ).

В сеть утекли: списки сотрудников, у которых имеется отсрочка от мобилизации, дела абитуриентов магистратуры, логины и пароли для СЭД и к другим внутренним сервисам, а также много другой важной информации.

По сообщениям представителей ВШЭ, данные актуальны на март 2023 года. Злоумышленник дал понять, что это ещё не все данные и скоро может последовать продолжение слива. Такой итог вполне логичен, ведь украденные сведения содержат большое количество информации, которую можно использовать в для атак на инфраструктуру вуза.

В настоящее время ВШЭ занимается восстановлением работы университетских сервисов после кибератаки.

«Специалисты по информационной безопасности университета принимают все необходимые в этой ситуации меры. В скором времени нормальная работа университетских сервисов будет восстановлена, работы завершаются», — сообщается на портале вуза «Вышка для своих».

Сотрудники заявляют, что служба безопасности осуществляет меры для защиты студентов и сотрудников от новой возможной утечки данных. При этом представители ВШЭ уверяют, что данная утечка не повлияла на учебный процесс и он продолжается в обычном режиме.

Вслед за утечками в ВШЭ в открытом доступе появились данные российских сервисов — междугороднего такси «Willway», бургерной «Farshburger» и образовательного форума для поступающих в вузы «Propostuplenie». Среди украденных данных были хешированные пароли, адреса электронной почты и телефоны клиентов.