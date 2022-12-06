В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь»

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Вещание на YouTube также планируется заблокировать: на этой платформе хотят поставить геоблокировку, чтобы контент телеканала стал недоступен полностью. Власти страны объяснили своё решение «угрозами национальной безопасности и общественному порядку».

«Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убеждён, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьёзности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — заявил глава совета Ивар Аболиньш.

Напомним, на прошлой неделе «Дождь» уволил журналиста Алексея Коростелёва после того, как ведущий в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и посочувствовал мобилизованным.

«Многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте», — сказал тогда журналист.

Слова Коростелёва вызвали недовольство в соцсетях и у некоторых латвийских политиков, которые заявили, что Коростелев и «Дождь» помогают российской армии, проводящей «специальную военную операцию» в Украине. Ещё ранее «Дождь» оштрафовали за карту с Крымом в составе РФ и слова «наша армия» по отношению к ВС РФ — всего у канала два предупреждения, третье ведёт к лишению лицензии.

«Мы продолжаем работать, остаемся в ютубе, но теряем часть кабельных сетей. Мы умеем проходить сложности эпического масштаба и не считаем нашу миссию выполненной. Но я хотела бы сказать, что в происходящем есть доля участия каждого хейтера, который оттаптывался в эти дни на Дожде, обвиняя нас в преступлении, которого мы не совершали», — прокомментировала происходящее отрудница «Дождя» Анна Монгайт.

А генеральный директор телеканала Наталья Синдеева в интервью «Медузе» добавила, что телеканал «Дождь» продолжит вещание, но уже без трансляции в кабельных сетях; что касается переезда из Латвии, то «мы давно уже об этом думали». Кроме того, Синдеева назвала ошибкой решение уволить Коростелёва:

«Можно было убрать его из эфира, остановиться, подумать. Мы сделали плохо, понимали, что делаем плохо. Нам, конечно, очень противно от этого».

Лишение лицензии — плохой пример для других стран в которых российские независимые медиа нашли убежище, считают в Центре защиты прав СМИ (ЦЗПС). Кроме того, решение «в большей степени политически мотивировано, чем основано на правовых нормах», говорят юристы ЦЗПС:

«Латвия — член Совета Европы. Её власти должны следовать стандартам Европейской конвенции по правам человека и проявлять уважение к статье 10, которая защищает право на свободу выражения мнения. В этой ситуации можно говорить, что лишение телеканала лицензии откровенно нарушает эту статью: вместо того, чтобы вынести предупреждение или штраф за конкретный контент, который якобы противоречит латвийскому законодательству, власти ограничили доступ ко всем телеканалу. Похожим образом действовали и российские власти, заблокировав весь сайт медиа в марте 2022 года. На наш взгляд, это очевидно является чрезмерным и нарушает как права журналистов, так и права аудитории».

Юристы также отметили, что самостоятельно заблокировать YouTube-канал «Дождя» латвийские власти не смогут. Однако они могут попросить Google об этом.

«В принципе, от блокировки в Латвии «Дождю» ни тепло, ни холодно — аудитория там небольшая, максимум, считанные проценты. Другое дело, что Латвия может этим создать крайне неприятный прецедент. Поэтому общественный резонанс тут важен», — прокомментировал ситуацию с возможной блокировкой в интернете и журналист Александр Плющев. И добавил:

«Я бы не геоблокировки опасался, а аннулирования виз».

Продолжила тему политической подоплёки и общественный деятель Алёна Попова. По её словам, ситуация с Коростелевым продемонстрировала то, что «если ты в России против войны, то ты изгой, шпион, иноагент».

«А если ты уехал из России, то, принимая, там тебе задают вопрос не в формулировке «за войну ты или против», а почти в формулировке: "за Россию ты или против». И вот ты заикаешься, что Россия не равно Путин, ты тут же оказываешься виноват», — написала она в своём телеграм-канале.

«Разразился скандал», — охарактеризовал ситуацию ещё на прошлой неделе главный редактор Republic Дмитрий Колезев. По его мнению, возможно, выбор Латвии как базы для телеканала изначально был ошибкой.

«В этой стране много русскоговорящих, поэтому российская пропаганда представляется особой угрозой. Настолько серьёзной, что в любом российском журналисте подозревают кремлевского пропагандиста. Но «Дождь» — это большая организация. Это коллектив, которому нужен легальный статус, это студия, оборудование. Сложно, а может быть и невозможно просто взять и увезти из Латвии в более лояльную страну», — размышлял он.

Лишение лицензии телеканала «Дождь» на вещание в Латвии — пример ошибочных иллюзий, что где-то может быть свободнее, чем в России, заявил тем временем от лица российских властей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. Кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий».

«Выбор прост: или канал может влиять на ситуацию в стране и тогда не во всем нравиться радикалам, или будет нравиться радикалам и не влиять ни на что», — рассказал, как он видит ситуацию, в комментарии для «7х7» политолог Александр Кынев:

«И если кто-то хотел бы влиять на ситуацию в России, он должен быть готов терпеть что-то помимо откровенной пропаганды. Это вопрос элементарного здравого смысла. Или так, чтобы вам нравилось, или так, чтобы работало. И того и другого вместе не будет. На мой взгляд, даже в этом «Дождю» из-за работы в Латвии не хватало необходимой, чтобы быть услышанными в России, отстраненности от пропаганды. Он играл на полутонах, но этого было недостаточно ни там, ни здесь. В итоге и прорыва к новой аудитории не вышло, и радикалам тоже не могло понравиться».

На международном уровне на скандал отреагировали «Репортёры без границ»: в организации сожалеют, что латвийский регулятор отозвал лицензию на вещание телеканала:

«Нарушения, в которых их обвиняют, можно критиковать, но решение о прекращении вещания канала — серьёзный удар по свободе информации».

«Репортёры без границ» (RSF) призвали латвийский медиарегулятор не отзывать лицензию «Дождя».

!!! «Роскомсвобода» также считает произошедшее недопустимым.

«Свобода слова — это общемировое право, его ущемление со стороны государств разными методами (блокировками информации, преследованиями журналистов, блогеров и обычных людей, обременение СМИ штрафами и отъёмами лицензий) — недопустимо. Да, и люди, и журналисты должны отвечать за свои слова, но это должно тогда происходить в рамках справедливых и открытых судебных процессов. Иначе образуется бесконечное «окно возможностей» для чиновников любых стран довлеть над свободой распространения и получения информации. Поэтому мы выступаем против таких радикальных мер, нарушающих не только права СМИ, но и право людей на доступ к информации — вне зависимости от источников. Мы должны знать разные мнения и не сужать их спектр до одного единственно верного, как кажется конкретному чиновнику или ведомству», — заявил глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк.