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15 июня 2021 г. 6:57

Провластный политолог потребовал признать Медиазону «иностранным агентом»

Соответствующие обращения он направил в Роскомнадзор, Госдуму и Генеральную прокуратуру РФ.

Учёный-социолог, политконкультант Максим Шугалей с очень неоднозначным бэкграундом написал донос на «Медиазону» с требованием признать издание «иностранным агентом»:

«Я считаю, что побеждать врага надо его же оружием. И если твою страну поливают грязью, выставляют ее «наивысшим злом» на мировой арене - нужно дать адекватный ответ. Именно поэтому Фонд защиты национальных ценностей обратился в комиссию ГД России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием признать интернет-издание „Медиазона“ иностранным агентом».

В качестве основания для обращения Шугалей перечисляет список действий и публикаций, которые якобы не вызывают лично у него сомнений в том, что «журналисты и владелец „Медиазоны“ занимаются тем, что нарушают закон, а главное, искажают факты, проще говоря, врут своим читателям о том, что на самом деле происходит в России».

Нарушением закона он посчитал публикации о признанных иноагентами «Агоре», «Медузе», ФБК (также признан экстремистской организацией; освещение процесса над экс-военнослужащей украинского батальона «Айдар» Надеждой Савченко, «Пензенского дела» (или «дела Сети»), в которых издание якобы пыталось доказать общественности о невиновности фигурантов перечисленных публикаций. Также он аргументировал запрет Генпрокуратурой статьи «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шёл по системе ФСИН - исследование «Зоны права»".

Там же Шугалей перечисляет полученные «Медиазоной» гранты и премии, добавляя: «Какие еще нужны доказательства, что „Медиазона“ участвует в политической деятельности и получают финансирование из зарубежных источников!?»

Скриншоты обращений в Госдуму, Роскомнадзор и Генпрокуратуру жалобщик выложил в своём Telegram.

 

UPD. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России получила обращение Фонда защиты национальных ценностей, попросившего признать интернет-издание «Медиазона» иностранным агентом. Комиссия уже направила «в компетентные органы» информацию о якобы получаемом изданием финансировании из-за рубежа, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Он рассказал, что «Медиазона» уже попадала в поле зрения комиссии из-за того, что деятельность издания рекламировала неправительственная организация Пражский центр гражданского общества (по решению Генпрокуратуры признана нежелательной в России). «Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер»,— приводятся слова Василия Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Между тем издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов пообещал продолжить работу СМИ даже есди ого будет признано иноагентом.

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