Провластный политолог потребовал признать Медиазону «иностранным агентом»

Учёный-социолог, политконкультант Максим Шугалей с очень неоднозначным бэкграундом написал донос на «Медиазону» с требованием признать издание «иностранным агентом»:

«Я считаю, что побеждать врага надо его же оружием. И если твою страну поливают грязью, выставляют ее «наивысшим злом» на мировой арене - нужно дать адекватный ответ. Именно поэтому Фонд защиты национальных ценностей обратился в комиссию ГД России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием признать интернет-издание „Медиазона“ иностранным агентом».

В качестве основания для обращения Шугалей перечисляет список действий и публикаций, которые якобы не вызывают лично у него сомнений в том, что «журналисты и владелец „Медиазоны“ занимаются тем, что нарушают закон, а главное, искажают факты, проще говоря, врут своим читателям о том, что на самом деле происходит в России».

⚡️ В Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Госдуму поступило требование признать Медиазону @mediazzzona иностранным агентом. Инициатор — пригожинский «политолог» Шугалей — настоящий Низовцев (@zimbru_khv) June 15, 2021

Нарушением закона он посчитал публикации о признанных иноагентами «Агоре», «Медузе», ФБК (также признан экстремистской организацией; освещение процесса над экс-военнослужащей украинского батальона «Айдар» Надеждой Савченко, «Пензенского дела» (или «дела Сети»), в которых издание якобы пыталось доказать общественности о невиновности фигурантов перечисленных публикаций. Также он аргументировал запрет Генпрокуратурой статьи «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шёл по системе ФСИН - исследование «Зоны права»".



Там же Шугалей перечисляет полученные «Медиазоной» гранты и премии, добавляя: «Какие еще нужны доказательства, что „Медиазона“ участвует в политической деятельности и получают финансирование из зарубежных источников!?»



Скриншоты обращений в Госдуму, Роскомнадзор и Генпрокуратуру жалобщик выложил в своём Telegram.

Журналисты издания врут и выставляют Россию наивысшим злом на мировой арене, уверены представители фонда, связанного с «поваром Путина» https://t.co/R70DD38hBe — Открытые медиа (@OpenMedia_io) June 15, 2021

UPD. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России получила обращение Фонда защиты национальных ценностей, попросившего признать интернет-издание «Медиазона» иностранным агентом. Комиссия уже направила «в компетентные органы» информацию о якобы получаемом изданием финансировании из-за рубежа, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.



Он рассказал, что «Медиазона» уже попадала в поле зрения комиссии из-за того, что деятельность издания рекламировала неправительственная организация Пражский центр гражданского общества (по решению Генпрокуратуры признана нежелательной в России). «Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер»,— приводятся слова Василия Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Между тем издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов пообещал продолжить работу СМИ даже есди ого будет признано иноагентом.

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пообещал, что СМИ продолжит работу даже если его признают иноагентом: «Мы уверены, что наши читатели будут поддерживать и подписываться на регулярные пожертвования только сильнее»https://t.co/wfCJprgvPO pic.twitter.com/8WJVEmlPLA — Znak.com (@znak_com) June 15, 2021