Дудь через суд оспаривает включение его в список «иностранных агентов»

Журналист и блогер Юрий Дудь (признан Минюстом СМИ-иноагентом) подал иск к Минюсту России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на базу московских судов.

Административный иск поступил в Лефортовский районный суд, он будет рассмотрен 16 июня, следует из данных базы. Категория дела – «прочие» (возникающие из административных и иных публичных правоотношений). Дудь был включен в реестр иноагентов в середине апреля текущего года вместе с политологом Екатериной Шульман и главным редактором издания The Insider (также внесен в реестр СМИ-иноагентов) Романом Доброхотовым.

Позже стало известно, что иск подан с целью признания незаконным бездействие Минюста, «выраженное в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента».

Закон об «иностранных агентах» появился в российском законодательстве в 2012 году. Этот статус присваивается некоммерческим организациям, средствам массовой информации, физическим лицам и незарегистрированным общественным объединениям, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью внутри России. С того момента в закон неоднократно вносились правки, которые его только ужесточали.



Российские власти уверяют, что статус «иноагента» ничем не обременяет людей: мол, ставьте пометку в материалах, и все. Но это не так. По подсчетам проекта «Настоящее Время», только добросовестное исполнение закона обходится «иноагенту» минимум в $3,5 тысячи в год. А получившие этот статус уже столкнулись и со штрафами, и с проблемами при поиске работы, и с преследованиями.