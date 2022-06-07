Нужна юр.помощь?
Новости
7 June 2022

Дудь через суд оспаривает включение его в список «иностранных агентов»

Соответствующий иск к Минюсту журналист и блогер подал в Лефортовский суд города Москвы.
Фото: YouTube

Журналист и блогер Юрий Дудь (признан Минюстом СМИ-иноагентом) подал иск к Минюсту России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на базу московских судов.

Административный иск поступил в Лефортовский районный суд, он будет рассмотрен 16 июня, следует из данных базы. Категория дела – «прочие» (возникающие из административных и иных публичных правоотношений). Дудь был включен в реестр иноагентов в середине апреля текущего года вместе с политологом Екатериной Шульман и главным редактором издания The Insider (также внесен в реестр СМИ-иноагентов) Романом Доброхотовым.

Позже стало известно, что иск подан с целью признания незаконным бездействие Минюста, «выраженное в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента».

Закон об «иностранных агентах» появился в российском законодательстве в 2012 году. Этот статус присваивается  некоммерческим организациям, средствам массовой информации, физическим лицам и незарегистрированным общественным объединениям, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью внутри России. С того момента в закон неоднократно вносились правки, которые его только ужесточали.

Российские власти уверяют, что статус «иноагента» ничем не обременяет людей: мол, ставьте пометку в материалах, и все. Но это не так. По подсчетам проекта «Настоящее Время», только добросовестное исполнение закона обходится «иноагенту» минимум в $3,5 тысячи в год. А получившие этот статус уже столкнулись и со штрафами, и с проблемами при поиске работы, и с преследованиями.

14-ФЗ иностранный агент иск 327-ФЗ 426-ФЗ 443-ФЗ 481-ФЗ Минюст суд Юрий Дудь

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Соцсети: «Нужен закон о запрете всего нам и разрешении всего вам»
Нет предела у беспредела — эксперты о «законе против ФБК»
Суд оставил «Медузу» в списке СМИ-иноагентов
Питерское СМИ привлечено к ответственности за неупоминание об иноагентском статусе «Альянса врачей»
Законодательство об иноагентах обрастает штрафами
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности