В Госдуму внесён законопроект о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект № 237186-8 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О связи» и Жилищный кодекс Российской Федерации», которым предлагается предоставить беспрепятственный доступ провайдерам в многоквартирные дома. Документ также предполагает безвозмездное размещение сетей связи и доступа к ним операторов, за исключением оплаты электроэнергии.

В первую очередь документ затронет провайдеров, которые предоставляют услуги широкополосного доступа в интернет. Сейчас для того, чтобы установить свое оборудование в многоквартирном доме, оператору нужны поддержка общего собрания собственников и договор об оплате за пользование общедомовым имуществом, поясняют депутаты.

«Всем очевидно, что доступ к информации — это одна из базовых потребностей человека. Не только прием интернета, но и ТВ-сигнал сегодня обеспечивают операторы связи. При этом их доступ в жилые дома не обеспечивается на законодательном уровне — по существующему Жилищному кодексу для размещения оборудования связи в общедомовом имуществе решение должно быть принято 2/3 собственников квартир на общем собрании», – написал один из соавторов законопроекта, глава инфокомитета Госдумы Александрн Хинштейн в Telegram.



Законопроект предусматривает, что сети связи в многоквартирном доме могут быть размещены по желанию любого собственника или нанимателя жилья без необходимости принятия решения общим собранием.

Предполагается, что Правительство разработает единый порядок размещения сетей связи в домах, а также правила взаимодействия между оператором и управляющей компаний. До конца 2024 года может быть введен мораторий на повышение оплаты по существующим договорам размещения инфраструктуры на объектах государственного и муниципального имущества.