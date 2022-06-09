Спецпредставитель Путина по вопросам «цифры» видит будущее страны на «технологическом острове»

Специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков предложил применить в России стратегию «технологического острова», которая подразумевает разделение крупных технико-экономических блоков. В разговоре с журналистом РБК Песков назвал такую модель развития наиболее вероятной для страны на ближайшие 10–15 лет.

По его словам, сегодня в мире нет ни одной страны, у которой был бы достигнут уровень технологического суверенитета, но к этому необхдодимо стремиться — спецпредставитель президента назвал это «условием выживания любой крупной страны в ближайшие десятилетия»:

«Что такое технологический суверенитет? Это когда вам никто Apple Pay на телефоне отключить не может. А отсутствие технологического суверенитета — это когда в любую секунду мессенджер, в котором вы сейчас чатитесь, может быть выключен. Раньше это воспринималось как фантастика, а сегодня это реальность, риск и угроза».

«Технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного „острова“, на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них», — объяснил специальный представитель президента. «Островизацию» он видит наиболее вероятным сценарием для мира:

«Практически гарантированно — сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности XX века. Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров. То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас».

По его мнению, вслед за Россией стратегию суверенности выберут США, Китай и Индия. Песков при этом отметил, что технологический суверенитет не обозначает полную изоляцию государства.

«Занятное наблюдение. Вообще-то в мире вокруг России вполне себе процветают кооперация и сотрудничество, и никто не пытается добровольно превратиться в автаркию», – заметил главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев.

По его мнению, санкции, вызванные сомнительной политикой и «спецоперацией» властей, просто принуждают «государственных мужей выдумывать красивые термины и объяснять, что это не какая-то российская специфика, а мировая тенденция»:

«Так можно додуматься до того, что отрезанная от технологий, производственных и логистических цепочек Россия оказывается едва ли не передовиком какого-то важного тренда и вот-вот выскочит в дамки. Угу, осталось совсем немного потерпеть».

«Где этот тренд, кроме России? – рассуждает Колезев. – Нет сомнения, что в какой-то степени страны всегда стремятся по возможности иметь больше ресурсной или технологической самостоятельности, но выгоды кооперации и международной торговли настолько перевешивают, что никто в здравом уме не делает автаркию целью. Даже Китай очень хочет торговать с западным миром, производить одни товары и услуги и покупать другие, обмениваться ресурсами и так далее. Именно поэтому, не желая выпасть из глобального мира, китайский Huawei сейчас закрывает магазины в России, хотя казалось бы...»