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24 января 2022

Европарламент запретил использовать личные данные для таргетированной рекламы

Крупным технологическим компаниям придётся сделать алгоритмы сбора данных более прозрачными, а пользователи получат возможность отказаться от отслеживания и даже потребовать компенсации, если владельцы платформ продолжат продвигать неподобающий контент.

Подавляющим большинством голосов депутаты Европарламента приняли «Закон о цифровых услугах» (DSA), которым утверждаются единые требования к цифровому рынку, касающиеся прозрачности и «осмотрительности» в предоставлении своих услуг крупными IT-компаниями.

«У нас есть возможность создать новый глобальный золотой стандарт технического регулирования, который вдохновит другие страны и регионы», — считает  член Европарламента Кристель Шальдемоз (Christel Schaldemose).

Законом регламентируется широкий круг вопросов, касающихся персональных данных, прав издателей на размещаемый на разного рода интернет-площадках контент, распространения рекламы на платформах, онлайн-анонимности и т.п.

Поправки, принятые в рамках DSA, запретят крупным интернет-платформам, вроде Google, Meta и Amazon, использовать конфиденциальную информацию (например, о возрасте или национальности) для показа таргетированной рекламы.

Предполагается, что алгоритмы станут более прозрачными, а пользователи смогут отказаться от отслеживания и даже потребовать компенсацию, если платформодержатели продолжат продвигать неподобающий или незаконный контент.

Ожидается, что новые меры вступят в силу с 2023 года. Согласование с Еврокомиссией и странами-участницами ЕС начнётся 31 января. Компаниям, нарушающим правила, грозит штраф в размере до 6% от глобальной выручки.

Помимо этого, депутаты поддержали инициативу о запрете таргетированной рекламы для несовершеннолетних и «тёмных паттернов» — механизмов, которые украдкой собирают информацию о пользователях.

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