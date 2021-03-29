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Новости
March 29, 2021, 10:23 a.m.

Расследователю сталинских репрессий инкриминируют уголовные и административные статьи

МВД провело проверку в отношении томича Дениса Карагодина и сайтов, посвящённых его расследованию, после чего приняло решение о передаче материалов в Следственный комитет России.

В Новосибирске полиция передала в органы Следственного комитета материалы проверки в отношении жителя Томска Дениса Карагодина, который ведет расследование убийства своего прадеда — Степана Карагодина — сотрудниками НКВД. Об этом «РосКомСвободе» сообщил сам Карагодин, а такде говорится на сайте проекта karagodin.org.

По словам, Карагодина, ему инкриминируют уголовные и административные статьи:

  • «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»;
  • «Нарушение неприкосновенности частной жизни»;
  • «Клевета».

Веб-сайт проекта «Расследование КАРАГОДИНА» (KARAGODIN.ORG) хотят признать «оператором персональных данных», распространяющим клевету о сотрудниках НКВД СССР.

Полиция заинтересовалась деятельностью томича после того, как на него было написано два заявления.

Первым заявителем выступил Сергей Митюшов — сын кадрового сотрудника Новосибирского НКВД Алексея Алексеевича Митюшова. В выложенном на посвящённом расследованию сайте досье говорится о причастности инспектора 8 отдела УГБ УНКВД по НСО ЗСК СССР Митюшова Алексея к расстрелу томского крестьянина Степана Ивановича Карагодина. На официально полученных от ФСБ расстрельных документах от 03.01.1938 г. стоит подпись именно этого чекиста.

Вторым стал житель Рязанской области Мечислав Денисович Прокофьев, который увидел клеветнические сведения в официальной информации ФСБ России, законным путём полученную Денисом Карагодиным. Прокофьев посчитал таковыми данные о помощнике начальника томской расстрельной тюрьмы Н.И.Зырянове, сотруднице 8 учётного отдела Управления НКВД по Новосибирской области СССР Е.М.Носковой (Бирюковой), сотруднике того же 8-го отдела А.А.Митюшове и начальнике 3 спецотделения Томского горотдела Управления НКВД по Новосибирской области СССР М.К.Буковце.

В отношении расследователя было инициировано две проверки: первая - полицией города Новосибирска, вторая — уже томскими полицейскими. По результатам проверок материалы были переданы в СКР.

По имеющимся в распоряжении ппроекта данным, Прокофьев начал направлять жалобы в отношении Карагодина и расследовательского сайта ещё осенью 2020 года. В своих заявлениях он обвинял томича в шпионаже и даже разглашении гостайны. Но проведенной ФСБ России проверкой (в том числе и Управлением ФСБ России по Томской области) по классу статей, связанному с государственной безопасностью, заявителю было отказано. Следственный комитет России, Роскомнадзор и МВД по городу Томску [на момент до мартовского обращения заявителя] также приняли решения не возбуждать дела в производства.

Однако заявление, написанное в середине марта уже текущего года, как видим, полиция приняла. «За мной пришёл товарищ майор (буквально)!» — сказал Карагодин в комментарии «РосКомСвободе».

При ответе на вопросы томской полиции, Денис Карагодин в части интереса, касающегося администрирования сайта «Расследования КАРАГОДИНА» и размещения на нём сведений в отношении сотрудников НКВД СССР, воспользовался 51 статьей конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя и своих близких. Одновременно с этим, он дал развёрнутое пояснение (с приложением официальных документов ФСБ России) в вопросах, касающихся сотрудников Томского городского отдела Управления НКВД по Новосибирской области СССР, принявших участие в убийстве его прадеда – Степана Ивановича Карагодина. Расследователь неоднократно подчёркивает, что все данные им взяты из официальных источников, многие документы предоставлены ФСБ России.

Крестьянин Степан Карагодин был арестован 1 декабря 1937 года сотрудниками Томского НКВД, осужден Особым совещанием как "организатор шпионско-диверсионной группы и резидент японской военной разведки" и приговорен к расстрелу. Позднее он был реабилитирован за отсутствием состава преступления. Его правнук устанавливает всю цепочку организаторов и исполнителей расстрела, включая рядовых сотрудников НКВД, называя их участниками убийства своего родственника.

152-ФЗ 242-ФЗ Денис Карагодин клевета НКВД Новосибирск персональные данные Томск эффект Стрейзанд СКР репрессии

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