Telegram не дотянул до закона EC по количеству пользователей

Аудитория популярного в России мессенджера Telegram в странах Евросоюза за последние полгода составила лишь 38,5 млн человек, то есть — 8,5% населения. Этого недостаточно для того, чтобы попасть под действие закона о цифровых услугах (DSA) в ЕC.

Данные об объеме аудитории появились на на странице Telegram FAQ , однако раздел доступен только с европейских IP-адресов.

Цифровые площадки с аудиторией в ЕС свыше 45 млн обязаны раскрывать регуляторам сведения о модернизации контента, уровне доступа к данным у рекламодателей, и могут быть подвержены внешнему аудиту, говорится в новом законе, который вступит в силу в следующем году.

Также действия закона рассчитаны на решение проблем, связанных с незаконным контентом. Новые нормы будут распространяться на таких цифровых гигантов, как Facebook, Google и YouTube, Twitter, а такжн TikTok. Компании, которые не захотят соответствовать новым обязательствам, будут оштрафованы в размере до 6% от их годового оборота.