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21 February 2023

Telegram не дотянул до закона EC по количеству пользователей

Таким образом, мессенджер пока не подпадает под действие закона о цифровых услугах (DSA), согласно которому регулирование должно коснуться сервисов с аудиторией свыше 45 миллионов пользователей в странах Европейского союза.

Аудитория популярного в России мессенджера Telegram в странах Евросоюза за последние полгода составила лишь 38,5 млн человек, то есть — 8,5% населения. Этого недостаточно для того, чтобы попасть под действие закона о цифровых услугах (DSA) в ЕC.

Данные об объеме аудитории появились на на странице Telegram FAQ , однако раздел доступен только с европейских IP-адресов.

Цифровые площадки с аудиторией в ЕС свыше 45 млн обязаны раскрывать регуляторам сведения о модернизации контента, уровне доступа к данным у рекламодателей, и могут быть подвержены внешнему аудиту, говорится в новом законе, который вступит в силу в следующем году.

Также действия закона рассчитаны на решение проблем, связанных с незаконным контентом. Новые нормы будут распространяться на таких цифровых гигантов, как Facebook, Google и YouTube, Twitter, а такжн TikTok. Компании, которые не захотят соответствовать новым обязательствам, будут оштрафованы в размере до 6% от их годового оборота.

 

Telegram госрегулирование Европейский союз EC

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