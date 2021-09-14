ЕСПЧ впервые признал нарушением онлайн-сталкинг и киберхарассмент

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил , что российские власти не смогли защитить жертву домашнего насилия Валерию Володину от киберсталкинга и киберхарассмента со стороны бывшего партнёра. ЕСПЧ назначил ей 7500 евро компенсации. Это первое решение ЕСПЧ по теме порномести и киберсталкинга.

В 2016 году Рашад Салаев взломал аккаунт Валерии Володиной в соцсети и загрузил туда её интимные фотографии и паспортные данные, добавив в «друзья» одноклассников её сына, а также директора школы. Позже мужчина взломал электронную почту женщины и направил людям из списка её контактов сообщения непристойного характера. Володина неоднократно обращалась в полицию, но МВД отказалось возбуждать уголовное дело.

«В деле Валерии Володиной ЕСПЧ признал, что реакция российских властей на многочисленные акты кибернасилия была явно неадекватной, и что власти ни разу не рассмотрели вопрос о том, что можно и нужно было сделать для защиты заявительницы от повторяющихся актов кибернасилия», — отметила юрист Татьяна Саввина.

В 2018 году эпизоды кибернасилия повторились, после чего Следственный комитет Ульяновска завёл уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК), но через несколько лет его прекратили по истечению сроков давности.