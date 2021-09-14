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14 сентября 2021

ЕСПЧ впервые признал нарушением онлайн-сталкинг и киберхарассмент

Европейский суд по правам человека указал, что государство несёт одинаковые обязательства в отношении актов насилия как онлайн, так и офлайн.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российские власти не смогли защитить жертву домашнего насилия Валерию Володину от киберсталкинга и киберхарассмента со стороны бывшего партнёра. ЕСПЧ назначил ей 7500 евро компенсации.  Это первое решение ЕСПЧ по теме порномести и киберсталкинга.

 

«...важно, что ЕСПЧ указал, что государство несет такие же обязательства в отношении актов онлайн насилия как и в отношении оффлайн насилия», прокомментировали в проекте «Правовая инициатива», который вёл это дело.

 

В 2016 году Рашад Салаев взломал аккаунт Валерии Володиной в соцсети и загрузил туда её интимные фотографии и паспортные данные, добавив в «друзья» одноклассников её сына, а также директора школы. Позже мужчина взломал электронную почту женщины и направил людям из списка её контактов сообщения непристойного характера. Володина неоднократно обращалась в полицию, но МВД отказалось возбуждать уголовное дело.

 

«В деле Валерии Володиной ЕСПЧ признал, что реакция российских властей на многочисленные акты кибернасилия была явно неадекватной, и что власти ни разу не рассмотрели вопрос о том, что можно и нужно было сделать для защиты заявительницы от повторяющихся актов кибернасилия», — отметила юрист Татьяна Саввина.

 

В 2018 году эпизоды кибернасилия повторились, после чего Следственный комитет Ульяновска завёл уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК), но через несколько лет его прекратили по истечению сроков давности.

 
Почему в ЕСПЧ всё ещё имеет смысл жаловать после поправок в Конституции, читайте в наших карточках.

 

 

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