К 2030 году в России предлагают создать единое хранилище данных

Возглавляемая вице-президентом «Ростелекома» Борисом Глазковым группа экспертов в составе АНО «Цифровая экономика» предложила создать единое доверенное хранилище данных, следует из презентации АНО, с которой ознакомились «Ведомости». По словам источника в «Цифровой экономике», презентация обсуждалась в сентябре текущего года в рамках консультаций по формированию предложений для нацпроекта «Экономика данных», которые АНО собирала для отправки в Правительство.



Создать единое доверенное хранилище данных планируется уже к 2030 г. К этому моменту «90% обработанных данных в обезличенном или персонифицированном виде доступны государству, бизнесу и гражданам в едином доверенном источнике для развития data driven госуправления и бизнеса в РФ», указано в презентации.



«„Цифровая экономика“ находится в тесном контакте с бизнес-сообществом, собираем мнения и предложения по теме экономики данных. Пока говорить о том, какие предложения будут взяты в дальнейшую проработку, преждевременно», – отметил представитель АНО.



Представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко (курирует это направление работы) сообщил «Ведомостям», что в аппарате «пока не получали подобных предложений».

Опрошенные «Роскомсвободой» эксперты по разному комментируют эту инициативу.

«Во-первых, непонятна цель такой базы. Для чего она? Что с ней будут делать «государство, граждане и бизнес»? – рассуждает представитель мелкого оператора связи. – Во-вторых, что это за система? Из приведённого отрывка про «обезличенные и персонифицированные данные» получается просто какой-то непонятный набор слов. Что ж, может к 2030 году уже и придумают, к чему это и для чего. Время есть ещё».



«Пока же всё похоже на попытку получить денег на разработку чего-то невероятно технологичного и суперсовременного», – подытоживает он.

В свою очередь, юридический эксперт «Роскомсвободы» заявил следующее:

«Чтобы говорить предметно, необходимо ознакомиться с самим тестом презентации. Что же касается изменений законодательства о персональных данных, то для введения такой базы вряд ли нужно будет вносить в него существенные изменения».

Подготовку нацпроекта по формированию экономики данных до 2030 года Президент РФ Владимир Путин обсуждал на пленарной сессии Форума будущих технологий в июле текущего года.