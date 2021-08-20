Единый измеритель Рунета сможет собирать неограниченный объём данных. Чем это грозит?

Формулировки в документах Роскомнадзора означают, что список данных, которые интернет-площадки должны передавать, не будет минимизирован и чётко закреплен в тексте основного закона, сделал вывод гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Перечень категорий безвозмездно передаваемых данных нужно ограничить до минимума, продолжает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Ранее Минцифры представило проект постановления в правительство о составе и объёме сведений для измерителя. Среди них данные об идентификаторе пользователя и его оборудовании, информация о любом посещении ресурса с указанием времени и региона, IP-адрес и сведения о контенте, который просматривался, вплоть до перечисления заголовков статей.

Участники рынка опасаются, что шировая формулировка позволит новой структуре требовать неограниченный объём информации. Это «наводит на мысль», что в дальнейшем они могут использоваться для таргетирования рекламы, тем более «измеритель по закону имеет возможность продавать результаты исследований», говорят собеседники издания.

Профессор ВШЭ, куратор магистратуры «Управление продуктом и маркетингом на основе данных» и основатель big data компании Segmento Роман Нестер подтвердил «Роскомсвободе», что данные могут собираться также «для иных целей, установленных законами».

«А ещё там есть такая оговорка: исследователь получает полномочия, согласно другому закону про госрегулирование информационных технологий (ФЗ-149), на развитие систем различного назначения для организаций и госорганов. Например, измеритель имеет полное право на этих данных сделать сервис по продаже собранных данных или создать сервис мониторинга для МВД», — расскал он.

Кроме того, по его словам, новый сервис собирает не только факт визита на сайт, но зачем-то ещё агрегирует конкретные заголовки страниц и статей, которые ему обязаны передавать.

«По моему опыту, это наиболее ценные данные. Так, «Авито» целенаправленно маскирует от счётчиков такую информацию. Все товары, которые вы смотрели, конкретные статьи с их контентом — всё будет уходить внутрь такого замечательного сервиса. И никто ни за что не будет отвечать».

Минцифры называет собираемые данные «обезличенными». При этом в 2016 году то же государство штрафовало МГТС именно за монетизацию обезличнных cookie, сочтя их персональными и указав на отсутствие разрешения со стороны пользователя, напоминает эксперт.

Нестер также рассказал обратил внимание и на другие подводные камни документа. Так, по его словам, во-первых, установщик счётчика, как следует из закона, не несёт никакой ответственности за сбор и защиту данных в принципе. Во-вторых, измеритель будет считать не только интернет, но и Smart TV, поскольку речь идёт о любом устройстве, у которого есть свой сетевой ID.

В-третьих, все результаты исследований сайтов будут публиковаться в интернете, что сыграет на руку ТВ-компаниям, которым важна любая статистика, способная навредить их конкурентам — онлайн-кинотеатрам.