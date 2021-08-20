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Аналитика
20 August 2021

Единый измеритель Рунета сможет собирать неограниченный объём данных. Чем это грозит?

В первую очередь — никто никакой ответственности за сбор и защиту данных не несёт в принципе, объясняет собеседник «Роскомсвободы» профессор ВШЭ Роман Нестер.
Роскомнадзор разработал порядок, по которому интернет-площадки будут передавать данные о своей аудитории единому измерителю Рунета, обратил внимание «Коммерсантъ». По новым правилам измеритель заключит с каждым ресурсом индивидуальное соглашение, определяющее объём и содержание данных, а также способ и регулярность их выдачи. 
 
Напомним, закон о едином измерителе был принят в июне этого года. Документ обязал Роскомнадзор выбрать организацию, которая будет измерять аудиторию в интернете по аналогии с ТВ (единым измерителем аудитории телеканалов является Mediascope).

Формулировки в документах Роскомнадзора означают, что список данных, которые интернет-площадки должны передавать, не будет минимизирован и чётко закреплен в тексте основного закона, сделал вывод гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Перечень категорий безвозмездно передаваемых данных нужно ограничить до минимума, продолжает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Ранее Минцифры представило проект постановления в правительство о составе и объёме сведений для измерителя. Среди них данные об идентификаторе пользователя и его оборудовании, информация о любом посещении ресурса с указанием времени и региона, IP-адрес и сведения о контенте, который просматривался, вплоть до перечисления заголовков статей. 

Участники рынка опасаются, что шировая формулировка позволит новой структуре требовать неограниченный объём информации. Это «наводит на мысль», что в дальнейшем они могут использоваться для таргетирования рекламы, тем более «измеритель по закону имеет возможность продавать результаты исследований», говорят собеседники издания.

 

Профессор ВШЭ, куратор магистратуры «Управление продуктом и маркетингом на основе данных» и основатель big data компании Segmento Роман Нестер подтвердил «Роскомсвободе», что данные могут собираться также «для иных целей, установленных законами».

 

«А ещё там есть такая оговорка: исследователь получает полномочия, согласно другому закону про госрегулирование информационных технологий (ФЗ-149), на развитие систем различного назначения для организаций и госорганов. Например, измеритель имеет полное право на этих данных сделать сервис по продаже собранных данных или создать сервис мониторинга для МВД»,  расскал он.

 

Кроме того, по его словам, новый сервис собирает не только факт визита на сайт, но зачем-то ещё агрегирует конкретные заголовки страниц и статей, которые ему обязаны передавать.

 

«По моему опыту, это наиболее ценные данные. Так, «Авито» целенаправленно маскирует от счётчиков такую информацию. Все товары, которые вы смотрели, конкретные статьи с их контентом  всё будет уходить внутрь такого замечательного сервиса. И никто ни за что не будет отвечать».

 

Минцифры называет собираемые данные «обезличенными». При этом в 2016 году то же государство штрафовало МГТС именно за монетизацию обезличнных cookie, сочтя их персональными и указав на отсутствие разрешения со стороны пользователя, напоминает эксперт.

Нестер также рассказал обратил внимание и на другие подводные камни документа. Так, по его словам, во-первых, установщик счётчика, как следует из закона, не несёт никакой ответственности за сбор и защиту данных в принципе. Во-вторых, измеритель будет считать не только интернет, но и Smart TV, поскольку речь идёт о любом устройстве, у которого есть свой сетевой ID. 

В-третьих, все результаты исследований сайтов будут публиковаться в интернете, что сыграет на руку ТВ-компаниям, которым важна любая статистика, способная навредить их конкурентам — онлайн-кинотеатрам.

 

 «Это очевидный лоббизм в пользу телевизионных холдингов плюс инструмент сбора вообще не нужных для медаизмерений (но нужных для других вещей) данных», делает вывод Нестер, говоря про единый счётчик.

 

 

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