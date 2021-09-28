«РосКомСвобода» приглашает на Евразийский конгресс по защите данных

20-22 октября 2021 года пройдёт Eurasian Data Protection Congress (EDPC), онлайн-мероприятие, которое организовано некоммерческими сообществами и ассоциациями по приватности из разных уголков мира. Так как ряд эпидемиологических ограничений еще существует в ряде стран, мероприятие будет проходить в онлайн-формате с площадками для оффлайн-нетворкинга в локациях партнеров. Участие в в мероприятии бесплатно, но нужна предварительная регистрация.

Мы приглашаем всех, кому интересна тема приватности и защиты персональных данных, принять участие в мероприятии, использовав его как площадку для профессиональных знакомств, обмена опытом и знаниями в прайваси-сфере.

EDPC — это уникальная возможность познакомиться с экспертами из разных стран, приобрести новый опыт и вовлечься в работу множества локальных сообществ.

Партнеры Конгресса — сообщества и ассоциации по приватности из стран СНГ и со всего мира. Кроме «РосКомСвободы», соорганизаторами мероприятия являются:

«Сообщество профессионалов в области приватности» (RPPA)





Закрытое сообщество профессионалов в области информационной приватности, работающих в СНГ DPO Club





Инициатива интернет-политики Армении Digital Agenda





Ассоциация по защите неприкосновенности частной жизни Privacy Research Association (Молдова)





«Бюро по правам человека и соблюдению законности» (BHR, Таджикистан)





«Гражданская инициатива интернет-политики» (ГИИП, Кыргызстан)

Среди спикеров конгресса: глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян, юрист Digital Rights Center Никита Истомин, бизнес-консультант по безопасности Cisco Алексей Лукацкий и многие другие авторитетные эксперты в области цифровых прав и безопасности из России, Армении, Украины, Кыргызстана и других стран.

Специальные гости: главный эксперт-юрист ФГУП «ГРЧЦ» Роскомнадзора Денис Садовников, специальный советник по цифровому развитию Совета Европы Александр Тюльканов и директор АНО «Информационная культура», руководитель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин.

Хотите стать спикером? Регистрируйтесь здесь. А также приглашаются некоммерческие сообщества и ассоциации, которые могут стать партнёрами мероприятия.

Чтобы принять участие в конгрессе, необходимо до 20 октября заполнить заявку на участие на сайте мероприятия. Готовьте свои животрепещущие, каверзные, неудобные вопросы нашим спикерам и гостям!

В рамках конгресса будет вручена уже вторая ежегодная премия в области приватности Russian Privacy Awards 2021. Она была создана в 2020 году, чтобы выделить и наградить лучших специалистов, компании и проекты в сфере приватности и главных privacy-евангелистов. «РосКомСвобода» является соучредителем премии.

Мы считаем, что в быстрорастущей прайваси-отрасли важно поддерживать тех, кто особенно выделяется своей работой или идеями, на разном уровне и разными способами обеспечивает защиту персональных данных и права на приватность граждан. Цель премии — поднять значимость функции приватности в глазах общественности.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте премии. Окончание приёма - 30 сентября 2021.

Номинации:

DPO года

Консультант года

Privacy-евангелист

Privacy-стартап

Лучший кейс по Privacy

Лучшее решение в PrivacyTech

Номинируйтесь на премию, если вы специалист в области прайваси и защиты персональных данных!

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