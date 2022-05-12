EFF: Новые законодательные инициативы Еврокомиссии подорвут конфиденциальность

На днях Европейская Комиссия опубликовала предложения по внесению новых изменений в законодательство ЕС в вопросе предотвращения и борьбы с сексуальным насилием над детьми в Интернете. По данным чиновников, только в 2021 году в мире было обнаружено 85 миллионов фото и видео, изображающих сексуальное насилие над детьми, «и многие другие [преступления] остаются незарегистрированными, поэтому можно считать, что сексуальное насилие над детьми является проблемой повсеместной». Пандемия коронавируса COVID-19 только усугубила проблему — фонд Internet Watch отметил рост на 64% количества сообщений о подтверждённых случаях такого рода преступлений в 2021 года по сравлению с годом предыдущим. По мнению Еврокомиссии:

«Текущая система, основанная на добровольном обнаружении и сообщении компаниями, оказалась недостаточной для надлежащей защиты детей и, в любом случае, станет невозможной после истечения срока действия временного решения».

В документе изложен широкий спектр мер, который должен помочь эффективно бороться с насилием над детьми в интернете, но правозащитники отметили непропонциональность некоторых обязанностей, которые еврочиновники хотят возложить на интернет-компании, включая службы хостинга и обмена сообщениями, «под эгидой борьбы с преступлениями против детей». Как обратил внимание «Фонд электронных рубежей» (Electronic Frontier Foundation, EFF), интернет-сервисам придётся сканировать сообщения пользователей, искать и сообщать о материалах [правоохранительным органам].

Новые требования Комиссии предусматривают регулярный открытый доступ к личным сообщениям пользователей — от электронной почты до текстовых сообщений в соцсетях. Частным компаниям будет поручено не только найти и остановить распространение известных изображений жестокого обращения с детьми, но и принять меры для предотвращения «груминга» или подозрений в жестоком обращении с детьми в будущем.

«Это будет масштабная новая система слежки, потому что она потребует инфраструктуры для детального анализа пользовательских сообщений», – подчёркивают в EFF.

Новое предложение является чрезмерно широким, непропорциональным и наносит ущерб конфиденциальности и безопасности каждого, считают в организации. Вмешиваясь в шифрование, это может ухудшить, а не улучшить проблему безопасности детей. Несовершеннолетние, подвергшиеся насилию, как и все остальные, нуждаются в частных каналах, чтобы сообщать о том, что с ними происходит. Требования к сканированию хоть и относятся к мерам безопасности, но они недостаточно сильны, чтобы предотвратить действия, нарушающие конфиденциальность, которые потребуются платформам.



По мнению EFF, Европейский Союз может гордиться высокими стандартами защиты данных и конфиденциальности, о чем свидетельствует принятие Общего регламента по защите данных (GDPR). Однако новое предложение предполагает, что ЕС может развернуться в совершенно ином направлении, отказываясь от конфиденциальности и вместо этого стремясь к контролируемому государством сканированию всех сообщений.



EFF и ещё несколько правозащитных организаций выразили озабоченность предложениями Еврокомиссии, называя их ошибочными. Правозащитники надеются, что ЕС не примет законопроекта с такими поправками, и вряд ли европейские законодатели захотят отменить конфиденциальность и безопасность обычных людей. Со своей стороны EFF предложил свою помощь членам Европарламента и представителям стран-членов ЕС в вопросах работы над защитой конфиденциальности и шифрования.