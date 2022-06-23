Минздрав поделится с МВД данными о здоровье водителей

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект №149503-8 «О внесении изменений в статьи 23 и 28 Федерального закона „О безопасности дорожного движения“ и статью 10 Федерального закона „О персональных данных“».

Документом предлагается результаты медицинского осмотра водителей передавать в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и МВД для своевременной актуализации данных о состоянии их здоровья.

На сегодняшний день непрофессиональное водители проходят медицинское освидетельствование один раз в десять лет. Отсутствие информации у МВД о возможных противопоказаниях к управлению авто у водителей, возникших по состоянию здоровья, приводит к тому, что они продолжают водить до истечения срока действия прав, тем самым, по мнению авторов законопроекта, представляя опасность для себя и других участников движения.

Законодательная инициатива предлагает в случае выявления у водителя заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее не выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению транспортным средством, фиксировать информацию об этом в ЕГИСЗ, а водителя направлять для прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.

В случае подтверждения наличия у водителя противопоказаний к управлению транспортным средством ранее выданное медицинское заключение аннулируется, а информация об этом размещается в реестре. При этом будет выдаться новое медицинское заключение. Кроме того, обнаруженные противопоказания к управлению транспортным средством станут основанием для признания ранее выданного водительского удостоверения недействительным.

Концепция создания ЕГИСЗ, была утверждена в апреле 2011 года, а дорожная карта развития системы представлена в 2015 году и была рассчитана на три года. В 2019 году единым поставщиком услуг по построению ЕГИСЗ стал «Ростех».