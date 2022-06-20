Волонтёров идентифицируют в единой информационной системе

Группа депутатов фракции «Единая Россия», а также сенатор Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект № 146647-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)“», которым предлагается официально вписать в задачи государства помощь волонтёрским организациям и добровольцам, занятых поиском пропавших людей, помогающих медицинским учреждениям, содействующих органам внутренних дел в охране общественного порядка и общественных объединений правоохранительной.



В качестве помощи подразумеваются предоставление добровольцу питания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, оплата проезда, уплата страховых взносов по ДМС и так далее. В законопроект также указано возмещение вреда жизни или здоровью, понесённого при осуществлении добровольческой (волонтёрской) деятельности.



Расходы в этом случае лягут на федеральный бюджет.



В 2018 году был принят закон, который кроме прочего предусматривать формирование и ведение единой информационной системы (ЕИС) в сфере развития добровольчества (волонтерства) в целях реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства), и авторы нового законопроекта предлагают назначать компенсации тем волонтёрам, сведения о которых содержатся в данной ЕИС. Формирование и ведение данной системы ранее было поручено Росмолодёжи, но в новых поправках предлагается поручить это «уполномоченной организации», которая определяется Правительством РФ по предложению Росмолодёжи.



В пояснительной записке в качестве примеров тех, кому необходимо оказывать помощь или компенсировать какие-либо потери, указаны волонтёрские организации, помогавшие медикам и гражданам во время пандемии COVID-19, работавшие в районах ЧС, и оказывающие помощь людям, прибывающим из «ДНР» и «ЛНР».

Предполагается, что поправки должны будут вступить в силу с момента официального опубликования закона.