На систему тотального учёта рекламы в Рунете потратят почти 100 млн рублей

Победителем конкурса на разработку единой системы учета всей рекламы в интернете стало ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг», известное как AT Consulting, следует из материалов госзакупки, на которую обратил внимание РБК.

Торги были объявлены подведомственным Роскомнадзору Главным радиочастотным центром (ГРЧЦ) в конце августа, итоги были подведены сегодня.

Единую систему учета оборота рекламы в Рунете, которая должна заработать уже в следующем году, создаст фирма AT Consulting. Свои затраты она оценила в 96 млн руб. https://t.co/W0rLsz5ay0 — РБК (@ru_rbc) September 7, 2021

В конкурсе участвовали всего две компании: заявку подало также ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». оздать систему учета рекламы в Рунете AT Consulting пообещал почти за 96 млн руб. при начальной максимальной цене почти 97 млн руб., Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр — за 94,5 млн руб. Но цена была не единственным критерием при выборе победителя. Среди прочих критериев отбора — качественные характеристики работ и квалификация претендентов. Решение признать AT Consulting победителем было принято конкурсной комиссией единогласно.



Систему тотального учёта рекламы в интернете предложил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Жигарев. Закон был принят в июне текущего года, а подписан Президентом Владимиром Путиным в начале июля.

Данная система должна обеспечивать автоматизацию процессов сбора и обработки информации о размещенной в интернете рекламе, учет и хранение такой информации, а также доступа к ней. В информационную систему учета рекламы будет включаться информация о размещенной в интернете рекламе, в том числе сведения о рекламодателях и распространителях такой рекламы, операторах рекламных систем, рекламных посредниках. Состав информации, подлежащей включению в информационную систему учета рекламы, определяет правительство РФ.



Закон предусматривает обязанность рекламораспространителей, операторов рекламных систем, рекламных посредников, размещающих в интернете рекламу, направленную на привлечение внимания находящихся на территории РФ потребителей, размещать информацию в информационной системе учета рекламы. В то же время, согласно законопроекту, обязанность по размещению информации в этой информационной системе не распространяется на оператора социальной рекламы. Распространители рекламы, операторы рекламных систем, рекламные посредники, обязанные размещать информацию в информационной системе учета рекламы, смогут размещать ее самостоятельно или через операторов рекламных данных. Требования к программам, используемым для такими операторами, будет устанавливать Роскомнадзор.



Для отбора оператора рекламных данных Роскомнадзором будет создана комиссия, порядок создания и деятельности которой, ее состав, а также условия отбора оператора рекламных данных будут устанавливаться правительством РФ. Роскомнадзор будет вести реестр операторов рекламных данных в определенном им порядке.

ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг» было зарегистрировано, по данным ЕГРЮЛ, в 2009 году. Конечными бенефициарами общества через АО «Группа ЭйТи» выступают Леонид Гаврилов и Сергей Шилов. В качестве ключевых направлений деятельности на сайте AT Consulting указаны внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка программного обеспечения на заказ и ИТ-аутсорсинг. Среди заказчиков — ВТБ, «ВымпелКом», Сбербанк, «Ростелеком», Альфа-Банк, «Роснефть», «Россети», «Норильский Никель».

В феврале 2018 года, сообщает РБК, Шилов был задержан ФСБ по обвинению в пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями (ст. 33 и 285 УК). Топ-менеджер проходил обвиняемым по уголовному делу, в рамках которого в октябре 2017 года был арестован временно исполняющий обязанности начальника научно-производственного объединения «Спецтехника и спецсвязь» МВД Андрей Нечаев. По версии следствия, Нечаев преждевременно принял и оплатил работы на 1,4 млрд руб. по созданию интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД, хотя сама система была не доделана.



В марте 2018 года стало известно, что арестованный Шилов признал свою вину, раскаялся и обсуждает со следователями условия досудебного соглашения. В апреле 2019-го сообщалось о прекращении уголовного дела, поскольку в его действиях не было обнаружено состава преступления.