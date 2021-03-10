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Новости
March 10, 2021, 5:24 a.m.

Песни экс-участника «ДДТ» продолжают пополнять список экстремистских материалов

Проводя мониторинг реестра экстремистских материалов Минюста, мы обнаружили там ещё одну песню рок-группы «Электрические партизаны» — «Революция в нас!» (другое название — «Вадим Курылев & Электрические партизаны – Революция в нас»). Теперь данная композиция должна блокироваться на всех интернет-ресурсах, которые будут найдены на просторах интернета, как это в данный момент происходит в отношении песен «Левый террор», а также «Звезда и автомат (R.A.F)», внесённых в список экстремистских в ноябре прошлого года.

Как и в прошлый раз, инициатором признания песни запрещённой выступила прокуратура Пензенской области, чей иск был удовлетворён 24.12.2020 года Железнодорожным районным судом города Пензы. Вадим Курылёв в этом деле выступал ответчиком.

На сегодняшний момент в реестре запрещённых сайтов находится почти два десятка ссылок как на аудиозаписи, так и на тексты с аккордами песен «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)». Некоторые ссылки были вынесены из реестра, поскольку владельцы сайтов согласились удалить запрещённые Железнодорожным районным судом материалы.

В прошлый раз прокуроры увидели в обеих песнях побуждение к насильственным действиям против власти и её представителей, а также высказывания, положительную оценку идеологии насилия и насильственных действий в целях оказания воздействия на органы власти. Предполагаем, что в отношении «Революции в нас!» на суде были озвучены похожие тезисы.

Композиция романтизирует революцию, в ней озвучиваются претензии к информационной цензуре, упоминаются личности Махно и Кропоткина. Правда, именно призывов к насилию к тексте мы, признаться, не нашли.

Напомним, Вадим Курылёв, бывший участник группы DDT, создал проект «Электрические партизаны» в 1999 году. Песни «партизан» посвящены прежде всего социальному протесту, идеологии анархизма, а также антивоенным темам. С момента создания группа приобрела культовое значение как для ценителей русского рока, так и для большой части оппозиционно настроенных граждан, в основном — имеющей левые и проанархистские убеждения.

 

 

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