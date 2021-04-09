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April 9, 2021, 12:10 p.m.

Американский суд сравнил общение в зашифрованном чате с мыслями в голове

По его мнению, зашифрованная коммуникационная сеть, недоступная широкой публике, «во многих отношениях ничем не отличается от того, чтобы думать про себя».

Недавно в США суд одного из штатов постановил, что двое из тех, кто планировали похитить губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, не были террористами, поскольку использовали для общения зашифрованное приложение Wire. Об этом пишет Engadget. Судья посчитал, что что использовать зашифрованные сообщения — это то же самое, что иметь мысли. По его словам, зашифрованная коммуникационная сеть, недоступная широкой публике, «во многих отношениях ничем не отличается от того, чтобы думать про себя». 

Судья полагает, что при использовании зашифрованных средств коммуникации для подготовки террористических актов угроза этих актов не видна общественности, поэтому их к терроризму отнести и нельзя. Если следовать этой логике, иронизирует издание, террористы, координирующие свои действия в Telegram, Facebook Messenger или подобных зашифрованных приложениях, просто занимаются праздными размышлениями. Но зашифрованная связь — это не телепатия, пишут авторы статьи.

Портал называет это одним из примеров того, как судьи, законодатели и власти принимают ключевые, изменяющие историю и жизнь решения,  абсолютно не имея понятия о том, как работают современные коммуникационные технологии. Очень плохо, если это решение создаст прецедент о зашифрованных сообщениях и заговорах террористов, считают авторы.

ФБР США предотвратило попытку похищения губернатора Мичигана Гретхен Уитмер в октябре прошлого года. Преступление планировала группа лиц, недовольных проводимой ею политикой во время пандемии коронавируса.

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