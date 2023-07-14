Шифровать нельзя запретить

Этим летом у правозащитников в области приватности будет сложная повестка, поскольку им предстоит столкнуться с законодательными предложениями, которые угрожают безопасности зашифрованного обмена сообщениями, на трёх ключевых рынках: США, Великобритании и ЕС.

Актуальность

Сквозное шифрование защищает разговоры пользователей от прочтения кем-либо, в том числе операторами связи. Оно может обеспечить безопасность активистов, политических диссидентов и журналистов. Но оно также делает мессенджеры желаемой целью для преступников, таких как хакерские группы и наркоторговцы.

Что происходит

Политики США, Великобритании и Европейского союза думают о законопроектах о безопасности детей в Интернете, цель которых — предоставить правоохранительным органам доступ к шифрованию в таких мессенджерах, как WhatsApp и Signal.

Так, в этом году законодатели Великобритании рассматривают законопроект о безопасности в Интернете, который позволит регулятору страны проводить поиск контента о сексуализированном насилии над детьми, несмотря на сквозное шифрованние.

В ЕС политики тем временем обдумывают план, в соответствии с которым любой провайдер зашифрованных сервисов будет обязан проверять сообщения, видео и фотографии на своих платформах на наличие в материалах признаков надругательств над детьми и сообщать об этом в полицию.

По другую сторону океана, в США, законодатели на очередных заседаниях также рассматривали несколько законопроектов о безопасности детей с аналогичными положениями, в том числе EARN It Act and Stop CSAM Act.

Создание бэкдора возможно?

Создание бэкдора только для правоохранительных органов технически невозможно, утверждают поставщики услуг шифрования. Бэкдор не может быть ограничен только следователями: его также могут использовать киберпреступники, террористы и авторитарные режимы, которые следят за личными разговорами пользователей.

Практические попытки одновременного контроля контента и сохранения приватности предпринимала в 2021 году компания Apple. Тогда идея сканировать зашифрованные фотографии iCloud на наличие признаков жестокого обращения с детьми, сохраняя при этом конфиденциальность, провалилась по соображениям серьёзного нарушения конфиденциальности.

Другая сторона

Защитники безопасности детей и правоохранительные органы ищут любую помощь, чтобы решить растущую проблему распространения онлайн-материалов о насилии над детьми.

По оценкам Национального центра пропавших без вести и эксплуатируемых детей, в период с 2021 по 2022 год количество сообщений о педофилах, заманивающих детей в Интернете, выросло на 82%.

Что говорят компании

«Правоохранительные органы склонны думать, что технологические компании просто игнорируют проблему и ничего не делают, но на самом деле всё наоборот», — сказал Axios Энди Йен, генеральный директор компании Proton, занимающейся шифрованием электронной почты. — Никто из нас не имеет финансового или любого другого стимула, допускающего незаконную деятельность на наших платформах».

Между строк

Мессенджеры, использующие шифрование, изо всех сил призывают к чёткости подходов в расследованиях насилия над детьми. Эти компании часто используют методы, применяемые правоохранителями в отслеживания преступной деятельности, но разглашение этих методов в то же время может информировать злоумышленников.

Да, но

Не существует панацеи в борьбе с материалами о насилии над детьми, поэтому законодателям следует вместо этого рассмотреть более целостный подход, который увеличит финансирование следователей, сказал Грег Ноджейм, старший советник и директор Центра безопасности и наблюдения Центра демократии и технологий.

Интрига

Смогут ли защитники конфиденциальности, сталкиваясь с различными уровнями сложности и заинтересованными сторонами, попытаться донести свою идею до законодателей этим летом?

Так, в ЕС внутренние юрисконсульты уже предупредили политиков, что их план может быть отклонён в суде.

В США лидер большинства в Сенате Чак Шумер говорит, что онлайн-безопасность является одним из его приоритето в течение следующих трёх недель до августовских пленарных каникул.

А в Великобритании в этом месяце запланировано несколько заседаний Палаты лордов для дальнейшего рассмотрения законопроекта о безопасности в Интернете.

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