Шифровать нельзя запретить

Этим летом у правозащитников в области приватности будет сложная повестка, поскольку им предстоит столкнуться с законодательными предложениями, которые угрожают безопасности зашифрованного обмена сообщениями, на трёх ключевых рынках: США, Великобритании и ЕС.
Сквозное шифрование защищает разговоры пользователей от прочтения кем-либо, в том числе операторами связи. Оно может обеспечить безопасность активистов, политических диссидентов и журналистов. Но оно также делает мессенджеры желаемой целью для преступников, таких как хакерские группы и наркоторговцы.
Политики США, Великобритании и Европейского союза думают о законопроектах о безопасности детей в Интернете, цель которых — предоставить правоохранительным органам доступ к шифрованию в таких мессенджерах, как WhatsApp и Signal.
Так, в этом году законодатели Великобритании рассматривают законопроект о безопасности в Интернете, который позволит регулятору страны проводить поиск контента о сексуализированном насилии над детьми, несмотря на сквозное шифрованние.
В ЕС политики тем временем обдумывают план, в соответствии с которым любой провайдер зашифрованных сервисов будет обязан проверять сообщения, видео и фотографии на своих платформах на наличие в материалах признаков надругательств над детьми и сообщать об этом в полицию.
По другую сторону океана, в США, законодатели на очередных заседаниях также рассматривали несколько законопроектов о безопасности детей с аналогичными положениями, в том числе EARN It Act and Stop CSAM Act.
Создание бэкдора только для правоохранительных органов технически невозможно, утверждают поставщики услуг шифрования. Бэкдор не может быть ограничен только следователями: его также могут использовать киберпреступники, террористы и авторитарные режимы, которые следят за личными разговорами пользователей.
Практические попытки одновременного контроля контента и сохранения приватности предпринимала в 2021 году компания Apple. Тогда идея сканировать зашифрованные фотографии iCloud на наличие признаков жестокого обращения с детьми, сохраняя при этом конфиденциальность, провалилась по соображениям серьёзного нарушения конфиденциальности.
Защитники безопасности детей и правоохранительные органы ищут любую помощь, чтобы решить растущую проблему распространения онлайн-материалов о насилии над детьми.
По оценкам Национального центра пропавших без вести и эксплуатируемых детей, в период с 2021 по 2022 год количество сообщений о педофилах, заманивающих детей в Интернете, выросло на 82%.
«Правоохранительные органы склонны думать, что технологические компании просто игнорируют проблему и ничего не делают, но на самом деле всё наоборот», — сказал Axios Энди Йен, генеральный директор компании Proton, занимающейся шифрованием электронной почты. — Никто из нас не имеет финансового или любого другого стимула, допускающего незаконную деятельность на наших платформах».
Мессенджеры, использующие шифрование, изо всех сил призывают к чёткости подходов в расследованиях насилия над детьми. Эти компании часто используют методы, применяемые правоохранителями в отслеживания преступной деятельности, но разглашение этих методов в то же время может информировать злоумышленников.
Не существует панацеи в борьбе с материалами о насилии над детьми, поэтому законодателям следует вместо этого рассмотреть более целостный подход, который увеличит финансирование следователей, сказал Грег Ноджейм, старший советник и директор Центра безопасности и наблюдения Центра демократии и технологий.
Смогут ли защитники конфиденциальности, сталкиваясь с различными уровнями сложности и заинтересованными сторонами, попытаться донести свою идею до законодателей этим летом?
Так, в ЕС внутренние юрисконсульты уже предупредили политиков, что их план может быть отклонён в суде.
В США лидер большинства в Сенате Чак Шумер говорит, что онлайн-безопасность является одним из его приоритето в течение следующих трёх недель до августовских пленарных каникул.
А в Великобритании в этом месяце запланировано несколько заседаний Палаты лордов для дальнейшего рассмотрения законопроекта о безопасности в Интернете.
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