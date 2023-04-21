НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Нужна юр.помощь?
Новости
21 April 2023

Европарламент принял два законопроекта о регулировании криптовалют

Поддержаны новые нормы по отслеживанию валют и цифровых токенов, а также правила по надзору, защите прав потребителей и обязательному обеспечению криптоактивов. Теперь законопроекты должен одобрить Совет Европы.
Фото: techstory.in

Европейский парламент принял два законопроекта, которые касаются регулирования криптовалют. Член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид Макгиннесс у себя на странице в Twitter заявила, что она приветствует принятие всеобъемлющих правил ЕС касаемо криптовалют, подчеркнув, что подобный пакет законов был принят впервые в мире.

 

 

В частности, парламентарии поддержали (529 голосов за, 29 — против и 14 воздержались) законопроект по отслеживанию криптовалют и цифровых токенов. Как и в случае с традиционными валютами, все операции с цифровыми валютами должны будут стать отслеживаемыми, а в случае необходимости у регуляторов должны быть инструменты, чтобы заблокировать подозрительные или нелегальные трансакции. Кроме того, информация об источнике актива и его получателе должна будет «путешествовать» вместе с трансакцией и храниться у обеих сторон перевода.

Второй законопроект (MiCA) был поддержан 517 парламентариями при 38 голосах против. Директива вступит в силу уже в следующем году. Ожидается, что единый свод правил упростит выход криптовалютных компаний на европейский рынок. Раньше криптобизнесу приходилось согласовывать процедуру с каждым отдельным членом Европейского союза.

Теперь законопроекты должен одобрить Совет Европы, а через 20 дней после этого законопроекты официально вступят в силу.

госрегулирование криптовалюты Европарламент

Похожие статьи

В России появится национальная криптоплатформа
Генпрокуратура предлагает разрешить следствию заводить криптокошельки
Россия стала второй в мире по майнингу криптовалют
Telegram не дотянул до закона EC по количеству пользователей
Пилотный проект по операциям с цифровым рублём Центробанк запустит в апреле
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности