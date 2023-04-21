Европарламент принял два законопроекта о регулировании криптовалют

Европейский парламент принял два законопроекта, которые касаются регулирования криптовалют. Член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид Макгиннесс у себя на странице в Twitter заявила, что она приветствует принятие всеобъемлющих правил ЕС касаемо криптовалют, подчеркнув, что подобный пакет законов был принят впервые в мире.

✅ I welcome the European Parliament’s vote today to approve comprehensive EU rules on crypto: a world first.



The rules will start applying from next year. We’re protecting consumers and safeguarding financial stability and market integrity. pic.twitter.com/cdn58rb9FA — Mairead McGuinness (@McGuinnessEU) April 20, 2023

В частности, парламентарии поддержали (529 голосов за, 29 — против и 14 воздержались) законопроект по отслеживанию криптовалют и цифровых токенов. Как и в случае с традиционными валютами, все операции с цифровыми валютами должны будут стать отслеживаемыми, а в случае необходимости у регуляторов должны быть инструменты, чтобы заблокировать подозрительные или нелегальные трансакции. Кроме того, информация об источнике актива и его получателе должна будет «путешествовать» вместе с трансакцией и храниться у обеих сторон перевода.

Второй законопроект (MiCA) был поддержан 517 парламентариями при 38 голосах против. Директива вступит в силу уже в следующем году. Ожидается, что единый свод правил упростит выход криптовалютных компаний на европейский рынок. Раньше криптобизнесу приходилось согласовывать процедуру с каждым отдельным членом Европейского союза.

Теперь законопроекты должен одобрить Совет Европы, а через 20 дней после этого законопроекты официально вступят в силу.