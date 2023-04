Европарламент принял два законопроекта о регулировании криптовалют

Европейский парламент принял два законопроекта, которые касаются регулирования криптовалют. Член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид Макгиннесс у себя на странице в Twitter заявила, что она приветствует принятие всеобъемлющих правил ЕС касаемо криптовалют, подчеркнув, что подобный пакет законов был принят впервые в мире.

✅ I welcome the European Parliament’s vote today to approve comprehensive EU rules on crypto: a world first.



The rules will start applying from next year. We’re protecting consumers and safeguarding financial stability and market integrity. pic.twitter.com/cdn58rb9FA