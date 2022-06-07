Госдума приняла законы о неисполнении Россией решений ЕСПЧ

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ):

№124013-8 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о постановлениях Европейского Суда по правам человека);

№124020-8 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (о постановлениях Европейского Суда по правам человека).

Первоначальный вариант законопроекта был ужесточён. Ко второму чтению Госдума отказалась исполнять все решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта. То есть даже те, которые были приняты за три месяца до выхода России из Совета Европы.

Кроме того, выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. При этом Генпрокуратура РФ до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ.

Закон также устанавливает, что постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. То есть решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями Страсбурга. При этом инициативой предусматривается создание дополнительного компенсаторного механизма, который расширит основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и позволит возобновлять производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ко второму чтению в Госдуме нашелся и противник этого законопроекта. Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова внесла поправки, в которых говорится, что законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ не соответствует обязательствам России по Конвенции о защите прав человека. Она предложила исключить все одобренные в первом чтении статьи законопроекта. Ее поправки Госдума отклонила.



Отклонила Госдума и поправку коммуниста Михаила Матвеева — он предлагал все же исполнять часть решений ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта — те, которыми «установлены юридические факты нарушений положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, совершенных должностными лицами, органами публичной власти Российской Федерации и ее субъектов, муниципальных образований Российской Федерации до 16 марта 2022 года».

Как сообщали в Совете Европы, Россия задолжала около €74 млн справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ без учета рекордных €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Общая сумма, которую суд присудил заявителям против России, составила €2,02 млрд. Комитет министров Совета Европы 16 марта исключил Россию из Совета Европы. В тексте заявления ПАСЕ говорилось, что Российская Федерация «совершила грубые нарушения Устава Совета Европы, несовместимые со статусом государства-члена, и не выполняет своих обязательств перед Советом Европы». ЕСПЧ уточнял, что Россия утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября.

«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям», — заявлял ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Например, летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки, напомнил он. «И таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем», — добавил Вячеслав Володин.

«Не было отечественного правосудия — давайте отменим европейское!» – иронично замечает юрист Сергей Резник. По его мнению, подобные инициативы только ухудшают жизнь россиян и грозят социально-политическими потрясениями.

Комментируя действия властей, известный адвокат Калой Ахильгов грустно констатирует, что:

«...власть готова на любые нарушения прав людей ради оправдания своих амбиций и политически неправильных решений. Страдать от этого будем не только мы с вами, но и наши дети, которые не увидят ни справедливого суда, ни защиту их прав, ни свободы».