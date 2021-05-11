ЕСПЧ удовлетворил иск «Новой газеты» к РФ в деле о признании экстремистским журналистского расследования в 2010 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить «Новой газете» €2000 компенсации морального вреда, таким образом удовлетворив иск против России о нарушении права на свободу выражения мнения. Об этом сообщает само издание со ссылкой на решение, опубликованное на сайте суда. Дело касается публикации в январе 2010 года расследования «Банда, агентство, партия. Кто такие „легальные националисты“». В материале цитировалась официальная программа организации «Русский образ» и было опубликовано интервью с ее координатором.

В марте того же года Роскомнадзор вынес изданию предупреждение, поскольку в данном материале имеются:

«Высказывания, направленные на возбуждение социальной, расовой и национальной розни, а также пропагандирующие исключительность, превосходство или неполноценность человека по признаку его социальной, национальной, расовой принадлежности <…>



Фотографические материалы, иллюстрирующие текст статьи «Банда, агентство, партия. Кто такие «легальные националисты», по мнению экспертов, содержат элементы пропаганды и публичного демонстрирования атрибутики и символики, сходных с нацистской атрибутикой и символикой до степени смешения. <…>



Таким образом, редакция газеты «Новая газета», опубликовав статью «Банда, агентство, партия. Кто такие «легальные националисты» и иллюстрации к ней, распространила информацию, содержащую признаки экстремизма».

Как следует из разъяснения РКН, ведомство опиралось не только на собственные соображения, но и на выводы экспертов, обнаруживших вышеперечисленные нарушения.



«Вместе с тем, комментируя заявления сотрудников «Новой газеты», что издание не преследовало цель возбуждать национальную рознь, помощник руководителя Роскомнадзора Михаил Воробьев заметил, что „Роскомнадзор ни сколько не сомневаемся в этом, однако вынес предупреждение, поскольку в публикации допущено обширное прямое цитирование программных документов националистических организаций, то есть, распространена информация, возбуждающая национальную рознь“», - говорится в разъяснении надзорного ведомства.



«Новая» попыталась в суде оспорить решение РКН, но не добилась там успеха и была вынуждена обратиться с жалобой в Страсбург, а статью пришлось удалить:





Однако материал ещё доступен в Архиве Интернета и в многочисленных перепечатках антифашистских сайтов.

Как отметил юрист «Новой газеты» Ярослав Кожеуров, который и подавал жалобу в ЕСПЧ, это расследование, опубликованное в первую годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, рассказывало, с кем были связаны арестованные убийцы и как организация «Русский образ» пыталась выйти в публичное поле и даже поучаствовать в политике.



«Статья разоблачала их сущность. Для доказательства их незаконных взглядов были приведены несколько цитат из их программы, чтобы показать, что на самом деле они декларируют», — сообщил Кожеуров. Также были опубликованы фотографии, которые демонстрировали их ультраправые взгляды, отметил юрист.



«Мы пытались доказать, что мы разоблачаем деятельность «Русского образа» и привлекаем внимание к тому, чем они занимаются, однако в наших судах все проходило сугубо формально и по формальным основаниям все иски были отклонены», — заявил Кожеуров.



Нужно различать, когда журналист содействует чему-то и когда, наоборот, он разоблачает и осуждает чью-то деятельность, отметил юрист:

«Теперь в законодательстве у нас прописано, что при рассмотрении таких материалов нужно смотреть весь контекст».

Ссылаясь на статью 10 Конвенции («Каждый имеет право на свободное выражение своего мнения»), в жалобе к ЕСПЧ «Новая газета» отмечала, что предупреждение РКН незаконно и несоразмерно вмешательству в свободу выражения мнений и, в частности, свободу распространять результаты журналистских расследований.



«И автор статьи, и организация-заявитель проявили должную осмотрительность, явно дистанцировавшись от нацистской идеологии и от идей и принципов «Русского образа». «Новая газета» продемонстрировала давнюю и последовательную антинацистскую и антинационалистическую позицию», — отметили в ЕСПЧ.



Суд признал жалобу приемлемой, постановил, что российские власти нарушили статью 10 Конвенции, однако посчитал, что необходимости рассматривать жалобу по статье 13 Конвенции («Право на эффективное средство правовой защиты») нет. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить «Новой газете» в течение трех месяцев с даты вступления судебного решения в законную силу 2 тысячи евро компенсации морального вреда и более 2,2 тысячи евро за судебные издержки.



«Теперь мы тоже по формальным основаниям пойдем в российский суд, чтобы они отменили те решения 11-летней давности. Это дело принципа», — сообщил адвокат.

В январе 2010 года «Новая газета» опубликовала интервью с организатором «Русского образа» и процитировала официальную программу организации. РКН увидел в работе журналистов экстремизмhttps://t.co/s8hNwzm4ok — МБХ медиа (@MBKhMedia) May 11, 2021

Кроме 2 тысяч евро компенсации морального ущерба, Россия должна будет выплатить изданию более 2,2 тыс. евро — на судебные издержки.