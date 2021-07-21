Анонимные кошельки криптоактивов могут попасть в ЕС под запрет

Европейская комиссия (ЕК) представила пакет законодательных предложений по усилению в Евросоюзе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новые правила в том числе запретят анонимные кошельки криптоактивов. В ЕК считают, что переводы криптоактивов должны регулироваться теми же правилами борьбы с отмыванием денег, что и банковские переводы.

«Перевод виртуальных активов подвержен таким же рискам отмывания денег и финансирования терроризма, что и банковские переводы. Поэтому кажется логичным использовать те же законодательные инструменты для решения общих проблем», — написала Комиссия.

Согласно предложениям, компания, передающая криптоактивы клиента, будет обязана указать его имя, адрес, дату рождения и номер счета, а также имя получателя. Поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткоин, полагают в Еврокомиссии.

«Если вы хотите зарабатывать реальные деньги, вы должны следовать правилам реальных денег», — приводит BBC мнение Дэвида Джерарда, автора книги «Атака 50-футового блокчейна», сказал. По его мнению, происходит просто примнение существующих правил к криптовалюте.

В то же время рекомендации Еврокомиссии могут сказаться на курсе криптовалют. Возможность анонимных платежей — одна из причин их популярности.

«Анонимным криптокошелькам, судя по всему, пришёл конец на большом рынке крипты», — резюмирует глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Вместе с тем обеспечить запрет на использование анонимных криптокошельков будет чрезвычайно сложно, поскольку на идентификацию их владельцев придётся затратить большое количество времени и ресурсов, говорит один из собеседников «Ъ» .

Для того чтобы предложения стали законами, теперь требуется согласие государств-членов ЕС и Европейского парламента.