Еврокомиссия откроет подразделение по борьбе с киберпреступностью

Европейская комиссия хочет создать в ЕС киберподразделение по борьбе с онлайн-преступностью. Сегодня уже нельзя разделять онлайн- и офлайн-угрозы, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Он призвал объединить все ресурсы стран для укрепления потенциала оперативного реагирования.

The EU continues to be a pioneer in cybersecurity. It is a question of national security, not part of the tech silo.



We need to maintain ambition in our critical infrastructure legislation proposals and proceed with the creation of the Joint Cyber Unit we are launching today.