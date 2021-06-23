Еврокомиссия откроет подразделение по борьбе с киберпреступностью

Европейская комиссия хочет создать в ЕС киберподразделение по борьбе с онлайн-преступностью. Сегодня уже нельзя разделять онлайн- и офлайн-угрозы, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Он призвал объединить все ресурсы стран для укрепления потенциала оперативного реагирования.

The EU continues to be a pioneer in cybersecurity. It is a question of national security, not part of the tech silo.



We need to maintain ambition in our critical infrastructure legislation proposals and proceed with the creation of the Joint Cyber Unit we are launching today. pic.twitter.com/IhoEtTmuv0 — Margaritis Schinas (@MargSchinas) June 23, 2021

Кибернетическое подразделение может начать работу к июню следующего года, его полное формирование должно будет завершиться в 2023 году. В состав группы войдут представители Агентства ЕС по кибербезопасности, Европейского центра по борьбе с киберпреступностью Европола, Европейской службы внешних связей и Европейского оборонного агентства. Финансирование осуществится по программе Еврокомиссии по цифровым технологиям и, возможно, из её фонда оборонных исследований и разработок.

Ранее в июне Польша сообщила о масштабной кибератаке на высокопоставленных правительственных чиновников, которая, по её словам, произошла из России. В декабре прошлого года Европейское агентство лекарственных средств заявляло об утечке документов, связанных с американским производителем лекарств Pfizer и его немецким партнёром BioNTech.

В России также в декабре 2020 года МВД решило организовать в своей структуре киберполицию. По словам замглавы МВД Игоря Зубова, в условиях пандемии общий уровень преступности в России остался прежним, но в разы выросло число киберпреступлений.