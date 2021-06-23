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June 23, 2021, 1:19 p.m.

Еврокомиссия откроет подразделение по борьбе с киберпреступностью

В ЕС считают, что сегодня уже нельзя разделять онлайн- и офлайн-угрозы и поэтому стоит объединить усилия стран для укрепления потенциала оперативного реагирования.

Европейская комиссия хочет создать в ЕС киберподразделение по борьбе с онлайн-преступностью. Сегодня уже нельзя разделять онлайн- и офлайн-угрозы, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Он призвал объединить все ресурсы стран для укрепления потенциала оперативного реагирования.

Кибернетическое подразделение может начать работу к июню следующего года, его полное формирование должно будет завершиться в 2023 году. В состав группы войдут представители Агентства ЕС по кибербезопасности, Европейского центра по борьбе с киберпреступностью Европола, Европейской службы внешних связей и Европейского оборонного агентства. Финансирование осуществится по программе Еврокомиссии по цифровым технологиям и, возможно, из её фонда оборонных исследований и разработок.

 

Ранее в июне Польша сообщила о масштабной кибератаке на высокопоставленных правительственных чиновников, которая, по её словам, произошла из России. В декабре прошлого года Европейское агентство лекарственных средств заявляло об утечке документов, связанных с американским производителем лекарств Pfizer и его немецким партнёром BioNTech.

В России также в декабре 2020 года МВД решило организовать в своей структуре киберполицию. По словам замглавы МВД Игоря Зубова, в условиях пандемии общий уровень преступности в России остался прежним, но в разы выросло число киберпреступлений.

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