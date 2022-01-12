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12 January 2022

ЕС проведёт учения по противодействию кибератакам

Крупномасштабная симуляция кибератак продлится шесть недель с целью проверки устойчивости Европы к внешним воздействиям.

Страны Евросоюза намерены провести крупномасштабную симуляцию кибератак против нескольких государств-членов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Начало учений планируется на середину января текущего года, и продлятся они шесть недель.

Участники столкнутся с атаками на свои цепочки поставок и некоторыми побочными социально-экономическими последствиями в других государствах. Затем им придется скоординировать общественные коммуникации и дипломатический ответ. Цель данных мероприятий — проверить устойчивость Европы к внешним воздействиям, укрепить готовность и сотрудничество между государствами, а также повысить эффективность совместного реагирования.

В одном из документов ЕС упоминается недавний взлом компании-разработчика программного обеспечения SolarWinds. Хотя в распоряжении ЕС есть различные инструменты для противодействия актам киберагрессии и наказания за них, в настоящее время у него нет основы для эффективного сотрудничества.

Согласно одному из документов, учения будут построены вокруг постепенной эскалации серьезного кризиса, кульминацией которого станет нападение, классифицированное как вооруженная агрессия в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Нападение будет смоделировано на основе инцидентов, которые произошли или могут произойти в ближайшем будущем, с целью выглядеть максимально реалистично и лучше подготовить страны к реальной атаке.

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