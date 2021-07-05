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5 июля 2021

Студентом заинтересовалась ФСБ из-за голосовых сообщений в закрытом чате

Силовики нашли в его словах призывы к экстремизму и «насилию против власти», в доме у его родителей провели обыск, изъяв смартфон и WiFi-роутер.

Во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали студента Промышленного колледжа энергетики и связи Родиона Стукова из-за голосовых сообщений в Telegram-канале.

По словам молодого человека, ему вменяют призывы к экстремизму (ст. 280 УК) и терроризму (ст. 205 УК).

Для задержания сотрудники ФСБ пришли к нему в колледж. Правоохранители, рассказывает он, показали ему постановление о возбуждении уголовного дела по статьям 280 и 205 УК из-за голосовых сообщений в телеграм-канале под названием «собаки 1 love». По версии силовиков, автор сообщений призывал к «насилию против власти», а администратор канала имеет такой же ник в мессенджере, как Стуков. Сам Стуков подчеркнул, что первый раз услышал об этом канале только на допросе.

У молодого человека изъяли телефон и после допроса отпустили в статусе свидетеля. Примерно в час ночи, когда Стуков еще находился в ФСБ, в доме у его родителей провели обыск в рамках того же уголовного дела. Сотрудники изъяли еще один сотовый телефон и WiFi-роутер. Комментарием представителей ФСБ редакция Сибирь.Реалии не располагает.

ст.280 экстремизм ФСБ Telegram чат терроризм Владивосток ст.205

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