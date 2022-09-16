«Оспаривающие территориальную целостность РФ» карты станут экстремистскими

В Государственную Думу внесены два законопроекта, направленные на совершенствование законодательства в сфере противодействия экстремизму и защиты территориальной целостности России, сообщается на сайте российского парламента.

Авторами обоих законопроектов стали председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и два его заместителя — Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.

⚡️В Госдуму внесен проект о штрафе либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ — Пискарев — Газета.Ru (@GazetaRu) September 16, 2022

Первым законопроектом вносятся изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». В соответствии с поправками, к экстремистским материалам будут также отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, «оспаривающие территориальную целостность России».

В связи с этим корреспондирующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях РФ. За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей. Предлагается также расширить сферу применения данной статьи КоАП и на случаи распространения экстремистских материалов, которые не включены в федеральный список таких материалов, но признаны экстремистскими в соответствии с действующим законодательством.

Пискарёв объяснил разработку таких поправок следующими соображениями:

«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны. Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России, и распространение подобных материалов как нарушающих российское законодательство должно пресекаться».

Парламентарий напомнил, что ранее Председателем ГД Вячеславом Володиным было дано поручение Комитету по безопасности и противодействию коррупции принять меры реагирования в связи с распространением такой продукции. Поправки в КоАП поддержаны Правительством РФ.

На портале Системы обеспечения законодательной деятельности оба законопроекта пока не выложены.