С 1 сентября к Face Pay подключат ещё 15 станций московского метро

С 3 сентября на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) начнётся открытое тестирование системы оплаты проезда по биометрии Face Pay, сообщает Дептранс Москвы.

На первом этапе — 1 сентября — постепенно будут подключены 15 станций:

Кутузовская

Автозаводская

Андроновка

Балтийская

Бульвар Рокоссовского

Владыкино

Дубровка

ЗИЛ

Зорге

Измайлово

Коптево

Лихоборы

Локомотив

Нижегородская

Окружная

«Потом заработает на остальных, ищите турникеты с чёрным стикером», – отмечает Дептранс.

Мы спросили у юриста «Роскомсвободы» Никиты Истомина, каким рискам могут быть подвержены пользователи такой системой и можно ли отказаться от её использования, на что он ответил:

«Пока использование этой системы — дело добровольное. Для того, чтобы начать её использование необходимо внести свою биометрию. Однако есть риск утечки биометрии, данных банковской карты и иных персональных данных, что может потенциально упростить отслеживание за передвижением человека».

Недавно BBC опубликовало расследование, в котором рассказывается об использовании московскими правоохранителями технологий распознавания лиц. Одна из таких систем работает на станциях московского метрополитена. Помимо поиска по фотографии, она, по утверждению разработчиков, может найти человека по приметам — нужно указать его примерный возраст, пол, расу, носит ли он очки, бороду или усы. Такие системы помогают найти не только преступников или потерявшихся людей, но также дают полиции ориентировки на участников митингов, оппозиционеров, политиков, общественных деятелей и журналистов, которых потом задерживают и заводят на них административные дела.

«Роскомсвобода» постоянно следит за событиями, связанными с задержаниями людей с применением данных следящих систем. Мы уже рассказывали об истории:

Сергея Межуева;

Камиля Галеева;

Михаила Шульмана;

Юрия Щербакова;

депутатов Владимира Залищака и Елены Шуваловой;

политика Леонида Гозмана.

Кстати, недавно Гозман снова был задержан полицией и арестован на 15 суток за сравнение Сталина с Гитлером.