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28 июня 2022

В Австралии ретейлер приостановил распознавание лиц после жалобы защитников прав потребителей

Согласно опросу CHOICE, 76% респондентов не знают, что в розничной торговле используют распознавание лиц, 83% респондентов считают, что магазины должны информировать покупателей об этом ещё на входе.
Источник: CHOICE

Крупный австралийский ретейлер электроники The Good Guys приостановил использование системы распознавания лиц после жалобы организации по защите прав потрбеителей CHOICE в офис австралийского комиссара по информации (Office of the Australian Information Commission, OAIC). Об этом пишет Digital Russia со ссылкой на CHOICE. В The Good Guys заявили, что приостановят использование системы до тех пор, пока не получит разъяснений от OAIC относительно законности своих действий.

По данным CHOICE, из 25 ведущих австралийских ретейлеров применяют технологию распознавания лиц три. Это Kmart, Bunnings и The Good Guys. Последняя уверяет, что их система действует «в целях обеспечения безопасности и предотвращения краж». К слову, ежегодно австралийские ретейлеры несут убытки из-за краж на 3,4 млрд австралийских долларов (125 млрд руб.).

В Австралии нет чёткого набора правил или рекомендаций по надлежащему использованию технологии, замечает в беседе с CHOICE Марк Андрежевик, профессор в области медиаобразования в Университете Монаша.

 «Это даёт большой простор, — говорит он. — Сейчас магазины, может, и применяют систему для обеспечения безопасности, но в будущем они также могут  преследовать и маркетинговые цели».

Профессор Технологического университета Сиднея Эдвард Сантоу добавляет:

«Даже если бы эта технология была абсолютно точной (а это не так), она в любом случае переносит нас в область массовой слежки».

Согласно опросу CHOICE, 76% респондентов не знают, что в розничной торговле используют распознавание лиц, 83% респондентов считают, что магазины должны информировать покупателей об этом ещё на входе, 78% выразили обеспокоенность по поводу безопасного хранения изображений.

 

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