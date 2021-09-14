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14 сентября 2021

Facebook сделал спецправила для VIP-пользователей

СМИ узнали о создании «белого списка», куда вносятся особо важные персоны из числа пользователей, получающие иммунитет от принудительных действий со стороны сервиса — делается это с помощью программы перекрестной проверки, изначально предназначавшейся для контроля за действиями в отношении аккаунтов знаменитостей, политиков и журналистов.

Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что система контроля качества постов в Facebook позволяет некоторым пользователям с большой аудиторией публиковать материалы, которые нарушают правила сообщества. При этом социальная сеть продолжает утверждать, что они распространяются на всех.

 

 

По данным газеты, соцсеть делает это с помощью программы, известной как перекрестная проверка, изначально предназначавшейся для контроля за действиями в отношении аккаунтов знаменитостей, политиков и журналистов. VIP-пользователи соцсети оказываются ограждены от блокировок со стороны соцсети, показывают документы.

Для обычных людей Facebook оценивает, соответствуют ли их посты правилам компании по борьбе с издевательствами, сексуальным контентом, риторикой ненависти и подстрекательством к насилию. Иногда автоматизированные системы компании удаляют или скрывают контент, подозреваемый в нарушении правил, без проверки человеком. В других случаях материалы, помеченные этими системами или пользователями, оцениваются живыми модераторами.

Во внутреннем руководстве по приемлемости перекрестной проверки указаны критерии для включения в белый список, в том числе «достойное освещение в прессе», а также «влиятельность или популярность». Программа охватывает практически всех, кто регулярно появляется в средствах массовой информации или у кого есть значительное количество подписчиков в интернете, включая кинозвезд, ведущих ток-шоу, ученых и блогеров с большим количеством подписчиков, отмечает WSJ. В Instagram перекрестная проверка охватывает даже аккаунты популярных животных.

Из изученных газетой внутренних документов Facebook следует, что программа защищала личностей, чьи посты содержали примеры домогательств или подстрекательства к насилию. За такие нарушения против обычных пользователей соцсеть вводит соответствующие санкции. Например, в 2019 году бразильский футболист Неймар опубликовал фотографии обнажённой женщины, которая ранее обвинила его в изнасиловании.

Эти изображения успели увидеть десятки миллионов подписчиков до того, как администрация Facebook удалила публикацию после большого количества жалоб. В документах также указывается, что база данной программы в 2020 году насчитывала не менее 5,8 млн пользователей.

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