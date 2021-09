Facebook сделал спецправила для VIP-пользователей

Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что система контроля качества постов в Facebook позволяет некоторым пользователям с большой аудиторией публиковать материалы, которые нарушают правила сообщества. При этом социальная сеть продолжает утверждать, что они распространяются на всех.

I’ve been on a Facebook project for months, and it’s nowhere near done. But this is the first story: https://t.co/aHEE8XaOCM



TL:DR: Facebook, which talks a lot about democratizing voice, secretly exempted “VIP” users from its rules in “not publicly defensible” ways.