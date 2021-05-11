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May 11, 2021, 2:11 p.m.

Facebook обязали прекратить сбор данных немецкого WhatsApp

В стране заявили, что попытка компании заставить пользователей согласиться с политикой обновлений незаконна.

Комиссар по защите частной жизни в Гамбурге Йоханнес Каспар на три месяца запретил Facebook сбор персональных данных пользователей немецкого WhatsApp. Кроме того, он попросил Европейский союз принять меры и издать аналогичное постановление для всего блока из 27 стран.

Обновлённые условия использования WhatsApp, позволяющие собирать данные и делиться ими с Facebook, недействительны, потому что они «непрозрачны, непоследовательны и чрезмерно широки», заявил Каспар. WhatsApp в ответ назвал претензии Каспара «неправильными» и сказал, что приказ не остановит вступление в силу соответствующей политики конфиденциальности. По мнению компании, регулятор не понимает её цели и эффекта.

Каспар также считает, что Facebook уже, возможно, обрабатывает данные неправильно и важно скорее предотвратить злоупотребление информацией, которое может повлиять на парламентские выборы в Германии в сентябре.

Американский IT-гигант уже столкнулся с глобальной критикой в связи с новыми условиями. WhatsApp делился данными с Facebook и ранее, но эту опцию можно было отключить. Напомним, пользователи должны принять изменённую политику конфиденциальности до 15 мая. В противном случае они не смогут не смогут читать и отправлять сообщения, хотя их аккаунты удаляться не будут. Несогласным предлагается скачать архив чатов. 

 

Facebook персональные данные WhatsApp приватность Германия

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