Распознавание лиц победило в схватке с масками во время пандемии

Переводим статью BBC, в которой рассказывается, как компании под видом заботы об общественном здравоохранении движутся к созданию инфраструктуры массовой слежки, хотя поначалу казалось, что всё должно быть ровно наоборот.

И пусть маски, несомненно, помешали развитию индустрии распознавания лиц, технология адаптировалась к ним.

Меньшая точность

В прошлом году, когда люди повсеместно стали носить маски, казалось, что маски сильно затрудняют распознавание лиц. Это же очевидно: алгоритмы, предназначенные для анализа лиц, менее точны, если часть лица скрыта. И исследования подтверждали это.

Национальный институт стандартов и технологий США (The National Institute of Standards and Technology, NIST) протестировал 89 коммерческих алгоритмов распознавания лиц и зафиксировал ошибки в числе случаев в 5% до 50% при сопоставлении фото лица человека с его же фото с цифровой маской.

1984

Но некоторые технологии распознавания лиц всё равно довольно хорошо работают, несмотря на маски.

В январе Министерство внутренней безопасности США провело «тест с контролируемым сценарием», продемонстрировавший успех в 96%, хотя результаты «сильно отличались от системы к системе».

«Согласно результатам, организации, которым необходимо удостоверять личность при помощи фотографий, могут позволить людям носить маски, тем самым снижая риск заражения COVID-19», — рассказали в ведомстве.

И хотя некоторые полицейские используют распознавание лиц меньше (Лондонская столичная полиция не применяет уже более года), оно всё ещё имеет место, в том числе на протестах Black Lives Matter прошлым летом.

«Даже если использование этой технологии временно приостановлено... это не устраняет угрозы, которую она представляет как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — сказал Майкл Кляйнман из Amnesty International в интервью BBC News. — Любой, кто попал в поле зрение камеры, которые полиция использует для распознавания лиц, может быть идентифицирован. Это по-оруэлловски».

Бесконтактный опыт

Сложно сказать, уменьшилось ли использование распознавания лиц за последний год в частном секторе: нет ни справочника, ни списка того, когда и где оно вообще применяется.

Однако недавно Disney World объявил, что протестирует технологию распознавания лиц в течение месяца. Система компании будет брать изображение лица клиента и преобразовывать его в уникальный номер, связанный с формой допуска на входе в тематический парк.

Идея заключается в том, чтобы сократить время ожидания посетителей. Также Disney World говорит, что хочет получить «бесконтактный опыт».

И самое главное — технология не требует от гостей снимать маски.

Неизученные области

Ещё до пандемии проводились исследования того, как распознавание лиц может работать с масками.

Так, японская Nippon Electric Corporation (NEC) работала над системой для людей, которые носят маски из-за аллергии. В январе компания объявила о точности технологии в 99,9%. Система определяет, носит ли человек маску, а затем фокусируется на открытых областях, таких как глаза и лоб. NEC хочет поставлять технологию в офисы, чтобы те использовали её для проверки безопасности.

«Бесконтактная проверка стала чрезвычайно важной из-за коронавируса», — заявили в NEC в разговоре с Reuters.

Таким образом, в очередной раз пандемия вместо того, чтобы препятствовать распознаванию лиц, используется в качестве причины для его использования.

«В самом начале пандемии мы думали, что одним из очень немногих положительных моментов может быть упадок технологий распознавания лиц, но мы обнаружили, что всё сложилось ровно наоборот», — говорит Элла Якубовская, организатор кампаний из European Digital Rights.

«Пандемия, к сожалению, обеспечила прикрытие для организаций, которые под видом заботы об общественном здравоохранении движутся к созданию фактически инфраструктуры массовой слежки. Многие компании рассматривали пандемию почти как вызов для технологий — способны ли они ещё более точно идентифицировать людей в публичных местах», — заключила эксперт.

Строгие правила

Распознавание лиц будет применяться на Олимпийских играх, которые стартуют в июле этого года в Японии. Цель использования пока неясна. Но распознавание стоит в ряду строгих правил, ограничивающих крики и пение и исключающих наличие иностранных гостей. Технологию уже протестировали на спортивных мероприятиях, сообщает Japan Times.

Facebook также рассматривает возможность встроить распознавание в свои будущие умные очки, несмотря на опасения активистов по защите приватности по поводу сталкерства.

Распознавание лиц остаётся чрезвычайно спорным. И эти споры не прекратятся, будут ли люди носить маски или нет.

Оригинал статьи

***

Как не попасть в «базу», узнайте в наших карточках.