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24 августа 2021

30 организаций написали открытое письмо против распознавания лиц в Великобритании

Ранее суд постановил, что соответствующий пилотный проект в Южном Уэльсе нарушает права на конфиденциальность и закон о равенстве.

Тридцать одна организация, включая Amnesty International, Liberty и Privacy International, опубликовала открытое письмо, в котором утверждается, что полиция разрешила местным советам и правоохранительным органам использовать систему распознавания лиц в Англии и Уэльсе.  При этом, по словам правозащитников, полиция сделала это вопреки решению суда, который ранее постановил, что соответствующий пилотный проект в Южном Уэльсе нарушает права на конфиденциальность и закон о равенстве. Сама полиция тем временем собирается оспорить это постановление.

Правозащитники призвали парламент и другие заинтересованные стороны «полностью прекратить и запретить использование технологии распознавания лиц в реальном времени полицией и частными компаниями, поскольку это представляет значительные риски для нашего общества». Они обеспокоены тем, что система может использоваться на общественных мероприятиях широкого спектра, таких как спортивные состязания, музыкальные концерты и митинги протеста. Кроме того, внедрение технологии, по их словам, иможет усугубить дискриминационную практику полиции в отношении меньшинств.

 

«Для демократического общества принципиально важно, чтобы навязчивые технологии подвергались эффективному контролю»,  говорится в письме инициативной группы.

 

Полиция Южного Уэльса проводит испытания своей системы с 2017 года. Эта система фиксирует лица в толпе и измеряет расстояние между ними, а затем сравнивает результаты с базой данных, куда входят подозреваемые, пропавшие без вести и др.

 

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