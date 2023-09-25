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25 September 2023

Украинские силовики начнут отслеживать обход санкций через криптовалюты

Специалисты из США и Европы провели тренинг для правоохранителей

Украинские силовики научились выявлять факты уклонения россиян от санкций с помощью криптовалют.

21 сентября около 40 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственного бюро расследований (ГБР), а также Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и киберполиции завершили второй этап онлайн-обучения и получили аккредитацию экзаменаторов по отслеживанию криптовалют. Обучением украинских сотрудников правоохранительных органов занимались специалисты из Отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS), Службы финансовой информации и расследований Нидерландов, Налоговой и таможенной службы Его величества из Великобритании и аналитических компаний CipherTrace и BlockTrace.

Согласно сообщению IRS, правоохранители получили инструменты для борьбы с отмыванием денег, анализа мошеннических транзакций с криптовалютами и улучшения эффективности расследований в области блокчейна.

Украина криптовалюты силовики санкции

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