Украинские силовики начнут отслеживать обход санкций через криптовалюты

Украинские силовики научились выявлять факты уклонения россиян от санкций с помощью криптовалют.

21 сентября около 40 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственного бюро расследований (ГБР), а также Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и киберполиции завершили второй этап онлайн-обучения и получили аккредитацию экзаменаторов по отслеживанию криптовалют. Обучением украинских сотрудников правоохранительных органов занимались специалисты из Отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS), Службы финансовой информации и расследований Нидерландов, Налоговой и таможенной службы Его величества из Великобритании и аналитических компаний CipherTrace и BlockTrace.

Согласно сообщению IRS, правоохранители получили инструменты для борьбы с отмыванием денег, анализа мошеннических транзакций с криптовалютами и улучшения эффективности расследований в области блокчейна.