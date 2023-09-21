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Новости
21 September 2023

Глава СПЧ снова предложил регулировать Telegram-каналы по примеру СМИ

При этом Валерий Фадеев уверяет, что вытеснить традиционные источники информации они не смогут, потому что сами черпают оттуда новости.

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил задуматься о регулировании Telegram-каналов по аналогии со СМИ.

«Каналы в мессенджерах берут информацию из СМИ, без неё они просто перестанут существовать. Поэтому говорить о том, что они могут вытеснить традиционные СМИ, не приходится. Должны ли они брать на себя не только права, но и обязанности СМИ? Но это рабочий вопрос, никто ограничивать их деятельность не собирается», — подчеркнул Фадеев.

Ранее чиновник уже высказывался о деятельности каналов в Telegram. В мае 2023 года глава СПЧ заявил, что они находятся «в вольном поле»: 

«Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны Telegram-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении Telegram-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение». 

 

UPD: Скорее всего, в ближайшие два года взять под контроль Telegram-каналы не получится. Об этом сказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он напомнил, что попытки по регулированию мессенджера были провалены:

«Я думаю, это вопрос не этого года и, скорее всего, не будущего года. Когда Telegram стал набирать популярность, его пытались регулировать, блокировать, но технически это всё привело к определённым осложнениям для использования самого Telegram и других сервисов. Поэтому на этом моменте государственный регулятор притормозил. Принять закон можно, но если технически мы не можем регулировать и контролировать, то какой смысл тогда от этого закона?»
СМИ Telegram госрегулирование СПЧ

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