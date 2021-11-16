Законопроект о системе идентификации болельщиков прошёл первое чтение

Госдума поддержала в первом чтении правительственный законопроект №1195605-7 о введении паспорта болельщика (Fan ID).

Законопроектом предлагается закрепить за Правительством РФ определение официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков. Вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира, осуществляемой «в целях обеспечения безопасности».

Также законопроект регламентирует порядок оформления и учёта персонифицированных карт и устанавливает основания отказа в их оформлении или приостановки действия.



Согласно документу, Минцифры получит полномочия для проведения мероприятий по идентификации болельщиков. А кабмин определит порядок взаимодействия инфосистемы идентификации болельщиков с системами контроля доступа объектов спорта в целях идентификации личности зрителей и участников соревнований.



Законопроект расширит обязанности собственников и пользователей спортивных объектов по проверке персонифицированных карт с помощью техсредств при входе в места проведения соревнований, на которых идентификация обязательна.

Ранее высказывались опасения, что такая мера отпугнёт фанатов спорта. Но заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров прокомментировал законопроект так:

«Мы предполагаем, что введение таких мер позволит, наоборот, повысить посещаемость спортивных соревнований, в случае если будет обеспечен надлежащий порядок при проведении массовых спортивных мероприятий».

Согласно законопроекту, при входе в места проведения официальных спортивных соревнований зрители, участники, иные лица, задействованные в проведении таких мероприятий, обязаны проходить идентификацию, которая осуществляется на основе информации, полученной из информационной системы идентификации болельщиков.



Порядок идентификации определит Правительство.



«Единый операторы информационной системы идентификации болельщиков обеспечивает эксплуатацию и развитие информационной системы идентификации болельщиков в целях идентификации зрителей, участников официальных спортивных соревнований, а также лиц, задействованных в проведении таких соревнований, взаимодействует с данными лицами, осуществляет обработку информации о лицах, которым реализованы входные билеты или иные документы, предоставляющие право на посещение официальных спортивных соревнований», — говорится в документе.



Информационная система идентификации болельщиков может взаимодействовать с иными инфосистемами в порядке, установленном Правительством РФ.



Персонифицированная карта оформляется единым оператором информационной системы идентификации болельщиков в виде реестровой записи в инфосистеме. Ведение реестра осуществляется этим же единым оператором.

В оформлении персонифицированной карты может быть отказало или её действие приостанавливается, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства либо общественного порядка, если имеется информация о фактах каких-либо нарушений общественного порядка или другие факты правил поведения при проведении официальных спортивных мероприятий на территории РФ, или о намерении совершить соответствующие противоправные деяния. Также может быть отказ, если вступило в силу решение суда о запрете посещать спортивные мероприятия, или случае установления административного надзора с ограничением посещения таких соревнований.

В ходе обсуждения депутаты от разных фракций высказывали опасения, что введение паспортов болельщиков приведет к их оттоку, что в свою очередь негативно скажется на финансовом положении спортивных клубов. Однако в Правительстве уверены, что ситуация будет обратной.



По словам Андрея Федорова, в планах — дооснастить шесть стадионов, где уже есть система контроля доступа болельщиков по паспортам, еще на девяти стадионах планируется установить необходимое оборудование. На эти цели в бюджете уже заложено 773 млн рублей.





Напомним, система идентификации болельщиков создавалась и эксплуатировалась Минцфиры России во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций FIFA в 2017 году. Данная система запатентована Минцфиры и является собственностью РФ.

«Вот эти Fan ID совершенно бессмысленные, — считает зампредседателя «Демократического выбора», блогер Кирилл Шулика. — Они есть в Турции, например, но там совершенно иной принцип — они служат для идентификации личности. В России это — разрешительный документ. Причем, практика крупных соревнований с внедренными Fan ID показывает, что отказать могут кому угодно, абсолютно рандомно и непонятно кто это делает. Подать в суд не на кого. Выдает Fan ID Минцифры, но решения принимает кто-то другой, видимо, ФСБ. Болельщики на трибунах уже протестовали, поэтому принятие закона задержалось».