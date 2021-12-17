Принят закон о «паспорте болельщика» для посещения официальных соревнований

Госдума приняла закон о введении паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

В соответствии с законом, Правительство должно будет определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными».



«В этих случаях реализация входных билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований, будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации», — сказано в документе.



Гражданин сможет направить заявление на оформление «паспорта болельщика» через портал госуслуг.



Закон также регламентирует вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливает основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.



Основанием для отказа может стать, например, наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или информации «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния».



Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

Глава думского комитета по спорту Свищев уверяет, что нововведение не должно негативно отразиться на заполняемости спортивных арен, а оформление Fan ID займет не более 5 минут — через «Госуслуги» за пару кликов:

«Многие хотят ходить на стадион семьями, но не хотят подвергать их опасности или быть свидетелем безумства хулиганов... Дополнительные меры безопасности ещё никому не доставили неудобства».

Пока не ясно, на каких именно мероприятиях потребуется паспорт болельщиков, но практически наверняка это затронет футбольный чемпионат, считает РИА Новости.