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30 августа 2021

Apple получила предупреждение ФАС

Антимонопольная служба обязала компанию разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в магазине приложений App Store.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Apple Inc. предупреждение об устранении нарушений, о которых сообщили пользователи iOS-устройств и разработчики приложений. По их данным, компания запрещала информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Apple должна устранить нарушения не позднее 30 сентября.

 

 

В службе заявили, что получили обращения от пользователей и разработчиков. В заявлениях указано, что иногда купить, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, чем в магазине Apple. ФАС связывает это с комиссией от 15% до 30% с каждого платежа в App Store:

«Руководство по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines, пункт 3.1), которому должны следовать разработчики iOS-приложений, запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара. Такое информирование Apple усматривает в любом виде. В том числе, при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере».

Регулятор отмечает, что Apple не допускает в App Store приложения с информацией об альтернативных способах оплаты и ссылками на внешние сайты — это «негативно сказывается на конкуренции» и росте цен.

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