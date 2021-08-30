Apple получила предупреждение ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Apple Inc. предупреждение об устранении нарушений, о которых сообщили пользователи iOS-устройств и разработчики приложений. По их данным, компания запрещала информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Apple должна устранить нарушения не позднее 30 сентября.

ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях.



В ведомстве отмечают, что компания не допускает в App Store информацию об альтернативных способах оплаты — это «негативно сказывается на конкуренции»https://t.co/nNJTFFp9D0 — TJ (@tjournal) August 30, 2021

В службе заявили, что получили обращения от пользователей и разработчиков. В заявлениях указано, что иногда купить, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, чем в магазине Apple. ФАС связывает это с комиссией от 15% до 30% с каждого платежа в App Store:

«Руководство по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines, пункт 3.1), которому должны следовать разработчики iOS-приложений, запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара. Такое информирование Apple усматривает в любом виде. В том числе, при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере».

Регулятор отмечает, что Apple не допускает в App Store приложения с информацией об альтернативных способах оплаты и ссылками на внешние сайты — это «негативно сказывается на конкуренции» и росте цен.