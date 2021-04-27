ФАС оштрафовала Apple на 906 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рублей (более 12 миллионов долларов США), сообщается на сайте ведомства. Причиной тому стало злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений для устройств под iOS.

Штраф наложен по результатам рассмотрения жалобы «Лаборатории Касперского».

ФАС настаивает, что действия Apple привели к:

«...предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений „родительского контроля“».

Также ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках.

Служба выдала предписание, согласно которому Apple должна удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиковhttps://t.co/rOZ1AlS7gN — МБХ медиа (@MBKhMedia) April 27, 2021

Регулятор выдал Apple предписание об устранении нарушения, согласно которому организация должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.

Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений "родительского контроля" возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

В настоящее время исполнение предписания антимонопольного органа приостановлено в связи с обжалованием в суде.