ФАС предписала Google прекратить рекламу сведений из ЕГРН от сайтов-двойников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам обращения Росреестра выдала Google LLC предписание о прекращении нарушения законодательства в связи с рекламой сайтов-двойников, предлагающих онлайн-услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщает ведомство.



Комиссия ФАС России установила, что при наборе словосочетания «выписка из Росреестра» в поисковой системе «Google» отображаются объявления с пометкой «реклама» с предложением на платной основе предоставить выписки из ЕГРН.



«Согласно Закону о государственной регистрации недвижимости предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН и предоставляемых Росреестром, а также его территориальными управлениями, является государственной услугой и её оказание иными лицами не предусмотрено», – подчёркивает ведомство.

По итогам рассмотрения материалов ведомство признало, что распространявшаяся в «Google» реклама услуг по предоставлению сведений из ЕГРН нарушила требование п.1 ст.7 Закона о рекламе.



Антимонопольная служба выдала компании Google LLC предписание о прекращении нарушения. ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно статье 14.3. КоАП РФ штраф может составить от 100 до 500 тысяч рублей, говорится в сообщении.