Facebook не будет брать комиссию с блогеров до 2023 года

Марк Цукерберг заявил, что Facebook не будет брать комиссию с популярных блогеров до 2023 года. Цукерберг считает, что это может привлечь таланты и ускорить внедрение услуг, а также привлечь к своим услугам больше влиятельных пользователей социальных сетей.

Zuck jabs Apple: When Facebook does take cut of revenue from creators "it will be less than the 30% that Apple and others take,” he says. https://t.co/aOH3OAQJEw