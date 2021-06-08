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8 июня 2021 г. 11:43

Facebook не будет брать комиссию с блогеров до 2023 года

Таким образом соцсеть планирует привлечь платежеспособных лидеров мнений к использованию своих сервисов.

Марк Цукерберг заявил, что Facebook не будет брать комиссию с популярных блогеров до 2023 года. Цукерберг считает, что это может привлечь таланты и ускорить внедрение услуг,  а также привлечь к своим услугам больше влиятельных пользователей социальных сетей.

Напомним, Facebook недавно представил такие инструменты, как платные онлайн-мероприятия и «чаевые» в прямых трансляциях, чтобы поощрять публикацию большего количества контента на ее ресурсах, а не где-либо еще, например — на YouTube.

«Когда мы действительно введем долю дохода, она будет меньше 30%, которые занимают Apple и другие компании», — заявил Цукерберг.

 

Контроль Apple над тем, какие программы попадают на ее платформу приложений, и ее комиссионные от 15% до 30% от цифровых продаж оказались под пристальным вниманием регулирующих органов, при этом производителю iPhone пришлось защищать себя в суде по поводу своих действий в App Store.

Сообщение Цукерберга как раз касается давней “войны” между Facebook и Apple, которая достигла нового пика весной текущего года, когда Apple представила обновление конфиденциальности, которое может нанести ущерб рекламному бизнесу Facebook, усложнив адаптацию персонализированной рекламы и отслеживание ее эффективности.

В более общем плане Facebook и другие производители приложений критиковали жесткий контроль Apple над App Store, в то время как Apple критиковала компании, бизнес-модели которых основаны на отслеживании активности пользователей для продажи релевантной рекламы. Вопросы экономического плана вызывает и сегрегация в заработках. Одни блогеры получают чрезмерно большие доходы, в то время как более мелкие авторы пытаются заработать на жизнь.

Facebook Apple блогеры комиссия Марк Цукерберг

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