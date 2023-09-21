Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристёгнутых пассажиров

«Ездить на пассажирском сиденье с непристёгнутым ремнём безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры», – сообщает Telegram-канал московского дептранса.
Согласно ст. 12.6 КоАП РФ, за данное нарушение собственникам автомобилей грозит штраф в размере 1 тыс. руб.
Руководитель дептранса Максим Ликсутов отметил, что в Москве установили 206 камер с нейросетью, отслеживающие, пристегнут ли ремень безопасности у пассажиров. Чиновник также заверил, что сотрудники центра организации дорожного движения будут рассматривать каждый случай, а «любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта».
В департаменте транспорта отметили, что ранее в Москве уже установили 500 камер с искусственным интеллектом. Они фиксируют непристегнутый ремень у водителя.
Главное за неделю в области права.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ (Telegram)
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.