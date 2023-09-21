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Новости
21 September 2023

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристёгнутых пассажиров

Штраф в размере 1 тысячи рублей получит собственник автомобиля.

«Ездить на пассажирском сиденье с непристёгнутым ремнём безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры», – сообщает Telegram-канал московского дептранса.

Согласно ст. 12.6 КоАП РФ, за данное нарушение собственникам автомобилей грозит штраф в размере 1 тыс. руб.

Руководитель дептранса Максим Ликсутов отметил, что в Москве установили 206 камер с нейросетью, отслеживающие, пристегнут ли ремень безопасности у пассажиров. Чиновник также заверил, что сотрудники центра организации дорожного движения будут рассматривать каждый случай, а «любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта».

В департаменте транспорта отметили, что ранее в Москве уже установили 500 камер с искусственным интеллектом. Они фиксируют непристегнутый ремень у водителя.

Москва 152-ФЗ распознавание лиц искусственный интеллект штрафы биометрия нейросети водители дептранс

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