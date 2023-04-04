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4 April 2023

ФСБ будет в курсе всех гаджетов и «Фишек»

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) внесены сайты «Фишки.нет» и «24 Gadget», что накладывает на них определённые обязательства в предоставлении силовикам пользовательских данных и переписки.

Недавно реестр ОРИ пополнился ещё одним новичком  — ООО «Эдлайнер», которому принадлежат два сайта:

  • 24gadget.ru — «Гаджеты и технологии»;
  • Один из самых популярных развлекательных порталов Рунета —  Fishki.net («Сайт хорошего настроения»).

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109774

На обоих сайтах есть регистрация, для чего необходима почта и имя пользователя. На «Фишках» регистрироваться нужно для того, чтоб «публиковать собственные посты, оставлять комментарии, добавлять в Избранное, участвовать в рейтингах наших авторов и многое другое», и регистрацию можно пройти в том числе с помощью аккаунта в социальных сетях.

Внесение в реестр ОРИ далеко не всегда происходит добровольно и накладывает на его участников ряд обязательств, среди которых  — сохранение информации о всех действиях и взаимодействиях пользователей, а также передача её ФСБ по первому требованию. После того, как вступили в силу соответствующие нормы «пакета Яровой», организаторы распространения информации также стали обязаны сохранять и передавать силовым органам всю пользовательскую переписку, их видео- и аудиозвонки, если таковые у них предусмотрены.

Мы рекомендуем всем своим подписчикам как следует оценить все риски использования сервисов, внесённых в реестр ОРИ.

слежка за пользователями гаджеты 374-ФЗ 97-ФЗ ФишкиНет

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