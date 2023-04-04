ФСБ будет в курсе всех гаджетов и «Фишек»

Недавно реестр ОРИ пополнился ещё одним новичком — ООО «Эдлайнер», которому принадлежат два сайта:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109774
На обоих сайтах есть регистрация, для чего необходима почта и имя пользователя. На «Фишках» регистрироваться нужно для того, чтоб «публиковать собственные посты, оставлять комментарии, добавлять в Избранное, участвовать в рейтингах наших авторов и многое другое», и регистрацию можно пройти в том числе с помощью аккаунта в социальных сетях.
Внесение в реестр ОРИ далеко не всегда происходит добровольно и накладывает на его участников ряд обязательств, среди которых — сохранение информации о всех действиях и взаимодействиях пользователей, а также передача её ФСБ по первому требованию. После того, как вступили в силу соответствующие нормы «пакета Яровой», организаторы распространения информации также стали обязаны сохранять и передавать силовым органам всю пользовательскую переписку, их видео- и аудиозвонки, если таковые у них предусмотрены.
Мы рекомендуем всем своим подписчикам как следует оценить все риски использования сервисов, внесённых в реестр ОРИ.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.